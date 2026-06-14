صحف أمريكية: حاملة الطائرات دبليو بوش تعبر بحر العرب

قالت صحف أمريكية إن حاملة الطائرات يو أس أس جورج إتش. دبليو. بوش عبرت بحر العرب.

وذكرت الصحف أن توجه الحاملة هو لدعم الحصار الأمريكي المفروض على إيران، وفق ما أكدت القيادة المركزية الأمريكية.

ويقوم البحارة على متن حاملة الطائرات بوش يقومون بأعمال الصيانة لمروحيات أم إتش-60 سي هوك لضمان جاهزيتها للمهام.

ويتم ذلك فيما نقلت وسائل إعلام أمريكي عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق رائع وقوي للغاية مع إيران .

وذكر أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم.

وأردف بأن الحصار الأمريكي سيرفع بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز.

ولفت إلى أنه في مرحلة لاحقة ستركز على عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز.