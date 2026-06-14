لحظة وصول شهيدين وإصابة لطفل إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس | شاهد

أوردت منصات إعلامية صورً للحظة وصول شهيدين وإصابة لطفل إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الأمل شمال غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت وسائل الإعلام اليوم الأحد، باستشهاد طفل بنيران جيش الاحتلال في منطقة البطن السمين، جنوب خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

واوضحت أن الصبي أمير عماد البشيتي، البالغ من العمر 13 عامًا، استشهد بطلق ناري لجيش الاحتلال في منطقة البطن السمين، جنوبي خان يونس.

72993 شهيدًا



وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت، أمس السبت، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة جثماني شهيدين، إضافة إلى 11 إصابة جديدة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأشارت إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، بلغ عدد الضحايا 983 شهيدًا و3122 إصابة، فيما تم انتشال جثامين 783 شهيدًا.

وأوضحت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72993 شهيدًا و173230 مصابًا.



يأتي هذا فيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المنظومة الصحية



وتعاني المنظومة الصحية من انهيار متواصل جراء الإجراءات التي تنفذتها قوات الاحتلال منذ بداية الحرب، تمثلت في تدمير معظم المستشفيات والمراكز الصحية ومنع إدخال المعدات والمستهلكات الطبية ومنع المرضى والجرحى من مغادرة القطاع للعلاج.

وتواصل المنظمات الإغاثية الدولية تحذيراتها من سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال في قطاع غزة من خلال تقليص إدخال اعداد شاحنات المساعدات الإنسانية.

وحذّرت جهات حكومية محلية في قطاع غزة، أمس السبت، من خطر انهيار خدمات المياه والصرف الصحي، مؤكدة أن استمرار القيود على إدخال الوقود ومواد التشغيل والصيانة يهدد بحدوث أزمة إنسانية وصحية وبيئية واسعة النطاق خلال الفترة المقبلة.

وقالت سلطة المياه وجودة البيئة واتحاد بلديات قطاع غزة، في بيان صدر بمناسبة يوم البيئة العالمي، إن مرافق المياه والصرف الصحي تواجه صعوبات متزايدة في التشغيل نتيجة النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار والمعدات اللازمة للصيانة وإعادة التأهيل.

وأضاف البيان أن مرافق المياه تحتاج إلى العمل بشكل متواصل لتوفير أكثر من 140 ألف متر مكعب يومياً من المياه المنزلية ومياه الشرب لسكان القطاع الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحتياجات المائية خلال فصل الصيف.