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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يبحث إنشاء مصنع ملابس جاهزة بحلايب وشلاتين بـ78 ماكينة خياطة لدعم المرأة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله
نتيجة الثانوية العامة 2026

بحث الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مع المهندسة مرجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، الترتيبات النهائية لإطلاق مشروع متكامل لصناعة الملابس الجاهزة بمدينتي حلايب وشلاتين، في خطوة تستهدف دعم التنمية الاقتصادية بمناطق الجنوب وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل مستدامة للأهالي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره ماجدة حنا نائب المحافظ، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، ورايدا نسيم مدير إدارة الاتصال ومسؤول المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب ممثلي مؤسسة «نداء» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروع.

ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى توفير 78 ماكينة خياطة حديثة لتدريب سيدات حلايب وشلاتين على أعمال الخياطة والتفصيل وأساليب التسويق الحديثة، مع إعادة تأهيل عدد من المباني القائمة وتحويلها إلى وحدات إنتاجية، بما يسهم في خلق صناعة مستدامة توفر فرص عمل حقيقية لأبناء المنطقة.

ومن المقرر تنفيذ المشروع بالشراكة مع مؤسسة «نداء» وبالتنسيق مع القطاع الخاص، مع وضع خطة تستهدف تسويق المنتجات محليًا وفتح أسواق للتصدير، في ظل ما يشهده قطاع صناعة الملابس الجاهزة من نمو كبير باعتباره أحد أهم القطاعات التصديرية في مصر.

وخلال الاجتماع، أشادت المهندسة مرجريت صاروفيم بالنجاح الذي حققته تجربة عربة الخياطة المتنقلة بمدينة الغردقة، والتي شهدت إقبالًا واسعًا من السيدات الراغبات في تعلم المهنة وإطلاق مشروعات صغيرة توفر لهن مصدر دخل مستدام.

وأكدت نائب وزيرة التضامن أن اختيار مؤسسة «نداء» للمشاركة في المشروع جاء استنادًا إلى خبرتها الطويلة في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي بالمناطق الأكثر احتياجًا، حيث نجحت المؤسسة في تنفيذ عشرات المشروعات التنموية المستدامة وتوفير آلاف فرص العمل في مختلف المحافظات.

من جانبه، أكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة ستوفر جميع أوجه الدعم اللازمة لسرعة تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تدرس حاليًا اختيار الموقع الأنسب لإقامة المصنع بما يضمن تحقيق أعلى معدلات التشغيل والإنتاج.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن سيدات حلايب وشلاتين يمتلكن مهارات تراثية وحرفية متميزة تضاهي المنتجات العالمية، مؤكدًا أن توفير قنوات تسويق محلية ودولية لهذه المنتجات سيسهم في رفع المستوى الاقتصادي للأسر، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأوضح المحافظ أن المشروع يمثل بداية لخطة تنموية متكاملة تستهدف مناطق الجنوب، على أن يتم التوسع مستقبلًا في تنفيذ مشروعات مماثلة بمدن شمال المحافظة، وفي مقدمتها مدينة القصير، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لأبناء البحر الأحمر.

البحر الأحمر الغردقة محافظ البحر الأحمر حلايب وشلاتين شلاتين حلايب

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