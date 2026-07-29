شروق شفيق سابع الجمهورية أدبي: حلمي الألسن لأصبح مترجمة

نجحت الطالبة شروق شفيق محم ، ابنة قرية أسنيت التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، في حجز مكانها بين أوائل الثانوية العامة 2026، بعدما حصلت على المركز السابع على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية، مؤكدة أن سر تفوقها كان الالتزام وتنظيم الوقت.



وقالت شروق إنها اعتادت المذاكرة لمدة نحو 5 ساعات يوميًا بشكل منتظم، مع التركيز على الفهم والمراجعة المستمرة، وهو ما ساعدها على تحقيق هذا الإنجاز والتواجد بين أوائل الجمهورية.

وأضافت أن أسرتها كانت السند الحقيقي لها طوال العام الدراسي، مؤكدة أن دعم والديها وتشجيعهما المستمر منحاها الثقة والإصرار على مواصلة الاجتهاد حتى حققت حلمها.



وكشفت الطالبة المتفوقة عن طموحها في الالتحاق بكلية الألسن، مؤكدة أنها تحلم بأن تصبح مترجمة في المستقبل، وتسعى إلى تطوير مهاراتها اللغوية لتحقيق هذا الهدف.



من جانبها، عبّرت والدة شروق عن سعادتها البالغة بتفوق ابنتها، قائلة: "فرحتي لا توصف، والحمد لله ربنا جبر بخاطرنا بعد تعب ومجهود كبير، وأتمنى لها مستقبلًا مليئًا بالنجاح.