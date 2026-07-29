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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

86 سيناتورا يصوتون لصالح مشروع قانون عقوبات جراهام على روسيا

86 سيناتورا يصوتون لصالح مشروع قانون عقوبات جراهام على روسيا
86 سيناتورا يصوتون لصالح مشروع قانون عقوبات جراهام على روسيا
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

صوت 86 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لصالح مشروع قانون فرض عقوبات على روسيا، الذي كان السيناتور الراحل ليندسي جراهام من أبرز الداعمين له.

وكشف موقع /أكسيوس/ الأمريكي أن هذا التصويت جاء بعد ساعات من اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ لتأبين جراهام، ومباشرة بعد اجتماع مغلق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبحسب الموقع، جاءت نتيجة التصويت 86 صوتا مقابل 12، وكان السيناتور راند بول (من كنتاكي) الجمهوري الوحيد الذي صوت ضده.

ويعد هذا التصويت إجرائيا، لكن القيادة تأمل أن يتيح هذا الدعم القوي من الحزبين مسارا سريعا لإقراره نهائيا.

وكان جراهام والسيناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي من كونيتيكت) قد قادا مشروع القانون، وحصل على أكثر من 60 راعيا مشاركا هذا الشهر.

وينص التشريع على فرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على الدول التي تستمر في شراء النفط والغاز الروسيين، كما تم تحديثه لتجديد العقوبات المفروضة على إيران التي من المقرر أن تنتهي بنهاية عام 2026 الجاري.

مجلس الشيوخ الأمريكي حزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون فرض عقوبات على روسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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