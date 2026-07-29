الجيش السوداني يعلن استهدف تجمعات لقوات الدعم السريع في 4 مناطق بمحور شمال كردفان

كشف مصدر ميداني سوداني أن سلاح الجو التابع للجيش السوداني استهدف تجمعات لقوات الدعم السريع في 4 مناطق بمحور شمال كردفان ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوفها و إعلان محور شمال كردفان خاليا من قوات الدعم السريع سيكون قريب.

وأشار المصدر السوداني ذاته إلى أن مسيرات القوات المسلحة السودانية فرضت سيطرتها على أجواء محاور القتال بولايات كردفان، حيث أنهت كل تحرك أو إمداد للدعم السريع متقدم لمساعدة قواتها بمحور شمال كردفان.

وقد أعلنت القوات المسلحة السودانية نجاح قواتها في تحرير منطقة أم قرفة ومنطقة جريجخ، بعد عمليات عسكرية ناجحة، كبدت خلالها مليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على الفرار والتراجع أمام ضربات قواتنا الباسلة.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها : وبهذا الانتصار تكون قواتكم الباسلة قد أحكمت سيطرتها علي طريق الصادرات أم درمان الأبيض.

وأضافت : إن هذه الانتصارات المتلاحقة، تؤكد أن قواتكم المسلحة ماضية بثبات في معركة الكرامة، حتى تطهير البلاد من دنس المليشيا الإرهابية وأعوانها.