الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة أم قرفة ومنطقة جريجخ

أعلنت القوات المسلحة السودانية نجاح قواتها في تحرير منطقة أم قرفة ومنطقة جريجخ، بعد عمليات عسكرية ناجحة، كبدت خلالها مليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على الفرار والتراجع أمام ضربات قواتنا الباسلة.

وقالت القوات المسلخة السودانية في بيان لها : وبهذا الانتصار تكون قواتكم الباسلة قد أحكمت سيطرتها علي طريق الصادرات أم درمان الأبيض.

وأضافت : إن هذه الانتصارات المتلاحقة، تؤكد أن قواتكم المسلحة ماضية بثبات في معركة الكرامة، حتى تطهير البلاد من دنس المليشيا الإرهابية وأعوانها.

وختمت : دعواتنا بالجنة والخلود للشهداء الذين مهروا بدمائهم الطاهرة طريق العزة والكرامة، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والحرية والعودة الآمنة للأسرى والمفقودين.