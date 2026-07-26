الجيش السوداني يسيطر على طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارا والأبيض

أعلنت عناصر تابعة للجيش السوداني السيطرة على طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارا والأبيض، بعد معارك شهدتها شمال كردفان.

ويُعتبر الطريق أحد أهم المحاور الاستراتيجية في السودان، إذ يربط وسط البلاد بغربها، ويمثل شرياناً رئيسياً لحركة التجارة والإمداد.

كما اكتسب الطريق أهمية عسكرية كبيرة منذ اندلاع الحرب، لكونه أحد أبرز خطوط الإمداد والتحرك في إقليم كردفان.

ومن جانبه ؛ هنأ رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، القوات المسلحة الباسلة والقوات المساندة لها بتحرير بارا وأم سيالة وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان من دنس مليشيا الدعم المتمردة الإرهابية.

ووفق وكالة الأنباء السودانية ؛ فقد أشاد ببطولات وتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها، وحيا سيادته شهداء معركة الكرامة الذين ظل استشهادهم فتحا وبركة على الأمة السودانية، متمنياً عاجل الشفاء للجرحى والعودة الحميدة للأسرى.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الانتصار التاريخي والاستراتيجي يمثل خطوة مهمة في مسيرة استعادة السيادة وبسط الأمن والاستقرار، ويعتبر نقطة الانطلاق لتحرير غرب كردفان وإقليم دارفور الحبيب.

وأكد إلتزام الحكومة بإعادة الخدمات الاساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة إلى طبيعتها بتلك المُدن المحررة.