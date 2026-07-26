سكرتير عام الأقصر يعقد اجتماعًا لبحث تعظيم موارد المحافظة ورفع كفاءة الموارد الذاتية

عقد اللواء عبد الله عاشور، سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعًا مع أعضاء لجنة دراسة مقابل الخدمات والرسوم المحلية الحالية لحساب الخدمات والتنمية المحلية، لبحث إمكانية تحديثها أو إضافة مقابل خدمات أو رسوم محلية جديدة، بما يسهم في رفع كفاءة وتطوير الموارد الذاتية للمحافظة.

وخلال الاجتماع، وجه سكرتير عام محافظة الأقصر كل مركز ومدينة بإعداد دراسة شاملة حول الخدمات والرسوم المحلية القائمة، وتحديد الخدمات التي يمكن تطوير آليات تحصيلها، مع بحث إمكانية استحداث موارد جديدة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وعرض المقترحات على اللجنة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء اللجنة التى تضم في عضويتها مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومدير الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل بالمحافظة، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وممثلًا عن المديرية المالية بالأقصر، وممثلين عن مديريات الطب البيطري والزراعة والتربية والتعليم والشئون الصحية والإسكان والمرافق بالأقصر، إلى جانب رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وتتولى اللجنة دراسة مقابل الخدمات والرسوم المحلية الحالية لحساب الخدمات والتنمية المحلية، وبحث إمكانية تحديثها أو استحداث مقابل خدمات أو رسوم محلية جديدة، بهدف تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.