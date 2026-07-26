ضبط 400 كجم بويات مجهولة المصدر داخل محل غير مرخص غرب الأقصر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور مساعد الوزير لشئون الرقابة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وعبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية والتأكد من سلامة السلع المتداولة وحماية حقوق المواطنين.

وفي هذا الإطار، شنت المديرية حملة تموينية بالتعاون مع إدارة تموين القرنة برئاسة محمود عبدالعال مدير الإدارة، استهدفت عددًا من المحال التجارية والمنشآت بنطاق مدينة القرنة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 جردل بويات بإجمالي وزن نحو 400 كجم، مجهولة المصدر، داخل أحد المحال غير المرخصة، حيث لم يقدم صاحبها أي فواتير أو مستندات تثبت مصدر المضبوطات، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين تصرف النيابة العامة، مع تحرير محضر بالواقعة وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر جنح لممارسة النشاط دون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية، في مخالفة للقوانين والقرارات المنظمة للتداول التجاري.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، للتصدي للمخالفات التموينية وضبط السلع مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.