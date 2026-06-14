صفقة إلكترونية | ترامب يؤكد توقيع اتفاق اليوم.. وإيران: الأمر قد يتم خلال أيام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران الأحد، مشيراً إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك.

ترامب يزعم التوقيع اليوم الأحد

وكتب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "من المقرّر توقيع الاتفاق الأحد، ومباشرة بعد التوقيع، سيتم فتح مضيق هرمز للجميع".

وأشار ترامب في منشوره إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على التخلص من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وقال: "في الوقت المناسب، عندما يهدأ الوضع، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقاً تحت جبال الجرانيت الغائرة بفضل قاذفاتنا البي-2 الجميلة وطياريها البارعين، سنخفّفه وندمّره، سواء في إيران أو الولايات المتحدة".

كذلك، تضمّن منشور ترامب تحذيراً لإيران بضرورة المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق المحتمل تحت طائلة مواجهة عواقب وخيمة.

وقال: "نتطلع إلى العمل مع إيران والشرق الأوسط بأكمله في المستقبل البعيد. نأمل أن تمضي العملية بسرعة وسهولة وسلاسة. وإذا لم يحدث ذلك، فلدينا البديل الأمثل، ونأمل ألا نضطر لاستخدامه مجدداً".

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشوره: "علاقتنا مع إيران مختلفة تماماً، وأفضل من الإدارات السابقة".

فيما صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للوكالة "علينا الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع. لن يكون (الأمر)الأحد"، مرجحاً أن يحصل ذلك في "الأيام المقبلة".

وفي وقت سابق السبت، كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما، قد توقع إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة.



من جهته، وصف مسؤول أمريكي كبير، السبت، الاتفاق الذي يجري التوصل إليه مع إيران بأنه قوي. وقال في حديث لوكالات الأنباء: "نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق قوي مع إيران".

خطط توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيًا

قال مسئولون مطلعون لشبكة سي أن أن ،إن خطط توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيًا وُضعت لترسيخ الاتفاق سريعًا وتجنب أي مفاجآت في اللحظات الأخيرة.

وبحسب المسؤولين تم إلغاء خطط التوقيع الحضوري لأسباب لوجستية وأمنية وتعقيدات تتعلق بالجدول الزمني بحيث لا يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس السفر إلى الخارج، في الوقت نفسه لأسباب أمنية ولضمان استمرارية العمل ولذلك عُرض التوقيع الإلكتروني لإتمام الاتفاق وضمان عدم عرقلة التقدم أو تراجع أحد الطرفين أو كليهما عن الاتفاق.



ومن المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بمشاركة وسطاء من باكستان وقطر، اجتماعاً افتراضياً اليوم الأحد لتوقيع مذكرة تفاهم إلكترونياً من أجل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإطلاق مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب موقع "أكسيوس".

وذكر الموقع في تقرير نشره السبت، أن التوقيع الإلكتروني المرتقب يأتي تتويجاً لنحو ثلاثة أشهر من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة من مصر باكستان وقطر وتركيا.