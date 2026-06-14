انطلاق صفارات الإنذار في الأردن

أفادت وكالات الأنباء نقلا عن التلفزيون الأردني قوله بإطلاق صفارات الإنذار في الأردن، فيما يعتقد أنه هجوم معادٍ.

وقبل يومين اتسعت تداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران إلى عدد من دول المنطقة، مع تسجيل عمليات اعتراض صواريخ ورفع مستويات التأهب في الأردن والخليج.

وأفادت "العربية" باعتراض صواريخ إيرانية في سماء العاصمة الأردنية عمّان، في وقت رُصدت فيه تحركات دفاعية في أجواء المنطقة عقب الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران.

ومن جهته، أعلن الحرس قبل يومين أنه استهدف طائرات أمريكية بقاعدة الأزرق الجوية بالأردن ب 12 صاروخا باليستيا.

كما أفادت "العربية" بإطلاق صفارات الإنذار في منطقتي مسغاف عام والمطلة شمال إسرائيل، عقب رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.

جاء الحادث وسط حالة تأهب متزايدة على الحدود الشمالية لإسرائيل بالتزامن مع التصعيد الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة.