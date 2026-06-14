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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حالات ‌الإصابة المؤكدة بـ فيروس إيبولا ‌بالكونغو الديمقراطية

ارتفاع حالات ‌الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ‌بالكونغو الديمقراطية
ارتفاع حالات ‌الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ‌بالكونغو الديمقراطية
محمد على

أفادت ⁠بيانات حكومية أن عدد حالات ‌الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ‌في ‌جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع كثيرًا.

وذكرت أن عدد الإصابات وصل إلى 710 ‌حالات، ‌من ⁠بينها 149 وفاة.


ووثق ⁠تقرير ‌ ⁠21 حالة جديدة ⁠خلال الساعات ⁠الأربع والعشرين الماضية أن هذا العدد يشكل إجمالي الحالات المؤكدة حتى يوم الجمعة.

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من استمرار تفشي إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية، مع ازدياد عدد الإصابات وتمدد الفيروس إلى مناطق جديدة.

وأشارت منظمة الصحة إلى أن غالبية الإصابات تتركز في إقليم إيتوري (شمال شرق البلاد)، ولكنّ حالات أخرى رُصدت في 34 منطقة صحية موزعة بين إيتوري، وشمال وجنوب كيفو (شرق البلاد).

وقال رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل للتدخلات في منظمة الصحة العالمية أوليفييه لو بولان، من بيني في شمال كيفو "تُرصد في صورة شبه يومية إصابات في مناطق صحية جديدة، وهو ما يعكس الحجم الفعلي للتفشي".

حكومية إيبولا فيروس إيبولا الكونغو

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