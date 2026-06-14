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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استفتاء غريب في سويسرا على تحديد عدد السكان

سويسرا
سويسرا
محمد على

يتوجه الناخبون السويسريون اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول ما إذا كان سيجري فرض حد أقصى لعدد سكان البلاد.

يسعى حزب الشعب السويسري اليميني، وهو أكبر حزب سياسي في سويسرا، إلى كبح جماح الهجرة وتحديد عدد السكان بـ10 ملايين نسمة بحلول عام 2050.

وتعد سويسرا حاليا موطنا لنحو 9.1 مليون نسمة، وإذا تم اعتماد المبادرة، فسيتعين تقييد منح اللجوء ولم شمل الأسر بمجرد وصول عدد السكان إلى 9.5 مليون نسمة، وهو أمر من المرجح أن يحدث في ثلاثينيات القرن الحالي.

وإذا تبين أن هذه التدابير غير كافية، فسيتعين على سويسرا إنهاء اتفاقية حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح بحقوق متبادلة للعيش والعمل عبر الحدود، على الرغم من أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.

السويسريون سكان السويسري الهجرة 2050

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