كوريا الشمالية: وضعنا كدولة نووية أمر لارجعة.. ونزع سلاحنا مجرد أحلام

أكدت كوريا الشمالية الأحد، أن وضعها كدولة نووية أمر "لا رجعة فيه"، غير عابئة بدعوات الولايات المتحدة لنزع سلاحها النووي.

وأكدت كوريا الشمالية أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية التي تعتبرها ضرورية للردع، وقد وصفت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم كيم جونج أون، هذه السياسة في وقت سابق من هذا الشهر بأنها "خط لا تراجع عنه".

وجاء بيان كوريا الشمالية عقب اجتماع ثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في طوكيو الجمعة، أكد خلاله الحلفاء مجددا التزامهم بـ"نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية"، وفقا لوزارة الخارجية في سول.

وقال متحدث كوري شمالي لم يكشف عن اسمه، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الأحد "إن الخطاب الفارغ للولايات المتحدة والقوات التابعة لها ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لن يؤثر أبدا على موقفها الذي لا رجعة فيه كدولة نووية".

وأضاف المسؤول "إن نزع السلاح النووي مسألة حسمت ولا رجعة فيها".

ووفق المتحدث فإن "الحديث عن نزع الأسلحة النووية للطرف المتحارب الآخر هو حديث غير عقلاني و أحلام خيالية".