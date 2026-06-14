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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«30 الف جنيه في الشهر».. نص أقوال ضحية لاعب كرة شهير في واقعة الزواج العرفي والسرقة

لاعب كرة
لاعب كرة
رامي المهدي

كشفت أقوال إحدى السيدات في تحقيقات رسمية تفاصيل واقعة اختفاء مشغولات ذهبية كانت بحوزتها داخل محل إقامتها، مشيرة إلى أن العلاقة التي ربطتها بلاعب كرة شهير تطورت إلى زواج عرفي، قبل أن تنشأ بينهما خلافات لاحقًا أدت إلى تصاعد الأزمة.

وأوضحت السيدة في أقوالها أنها، قبل سفرها، تركت المصوغات الذهبية داخل الفيلا التي كانت تقيم بها، وعند عودتها في 2 مارس 2026 فوجئت باختفائها. وأضافت أنها تواصلت مع الطرف الآخر للاستفسار عن الأمر، فأخبرها - بحسب أقوالها - بأنه أخذ تلك المشغولات معه أثناء السفر، ووعدها بإعادتها لاحقًا.

وأضافت أنها سافرت بعد ذلك إلى المغرب برفقة زوجته وأبنائه، في إطار اتفاق مسبق يقضي بمساعدتها في رعاية الأطفال مقابل أجر شهري، إلا أن العلاقة بينهما شهدت توترًا لاحقًا وتطورت إلى خلافات متصاعدة انتهت بعودتها إلى مصر.

وأكدت أن الاتصالات التي جرت بينهما بعد ذلك شهدت خلافًا حادًا، ما دفعها إلى اللجوء للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن اختفاء مصوغاتها الذهبية، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق سماع أقوال الأطراف واستكمال الفحص في الواقعة.

وجاء نص أقوالها في التحقيقات على النحو التالي:

س: متى اكتشفتِ واقعة اختفاء المشغولات الذهبية؟
ج: بتاريخ 2 مارس 2026.

س: وما التصرف الذي بدر منكِ آنذاك؟
ج: تواصلت مع أشرف وسألته عن المشغولات، فقال لي إنه أخذها معه أثناء سفره، وأنه سيعيدها لي عندما نلتقي، فوافقت على ذلك. وبعدها سافرت إلى المغرب برفقة زوجته وأبنائه، ثم بدأت طريقته وطريقة زوجته في التعامل معي تتغير.

س: ولماذا كنتِ متواجدة برفقة زوجته وأبنائه في المغرب؟
ج: كنت أساعد زوجته في رعاية الأطفال، وكان أشرف قد وعدني بأنه سيرسل لاحقًا لننتقل للعيش في إحدى دول الخليج، لذلك كنت أساعد زوجته، خاصة أنها كانت صديقة لي، وأصبحنا بمثابة عائلة واحدة.

س: وما المقابل الذي كنتِ تحصلين عليه نظير ذلك؟
ج: كنت أتقاضى 30 ألف جنيه شهريًا.

س: وما سبب الخلافات التي ذكرتِها؟
ج: لا أعرف السبب تحديدًا، لكن أسلوبهم في التعامل معي تغير بشكل كبير.

س: وما أثر ذلك عليكِ؟
ج: جرت بيننا مكالمة هاتفية يوم 16 مارس 2026، واحتد النقاش بيننا، وقال لي فيما معناه: "أنا لم أطلب منكِ أن تأتي أو تسافري".

س: هل نشبت بينكم خلافات بسبب ذلك؟
ج: نعم، فقد أخبرتني زوجته وقتها أنني تسببت لهما في خسارة قيمة تذاكر السفر، فأبلغتها بأنه لا توجد لديّ مشكلة في تحمل تكلفة التذاكر، وبعد ذلك قامت بحجز تذكرة لي وعدت إلى مصر.

زواج عرفي لاعب كرة شهير لاعب كرة مشغولات ذهبية اخبار الحوادث

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