صاحبة الزواج العرفي من لاعب كرة قدم شهير لـ صدى البلد :"فوجئت باختفاء مجوهراتي".. كواليس مثيرة

قالت صاحبة واقعة الزواج العرفي من لاعب كرة قدم شهير، والتي رفضت ذكر اسمها أنها تقدمت ببلاغ ضد لاعب كرة قدم شهير، متهمة إياه بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية التي كانت تحتفظ بها داخل محل إقامتها.

وأوضحت الشاكية في تصريح لصدى البلد، أن العلاقة بينهما تطورت إلى زواج عرفي، مشيرة إلى أن عقد الزواج كان بحوزة اللاعب، وأن الزواج شهد عليه عدد من الأشخاص، كما قدم لها مهرًا عبارة عن طقم ألماس وإنسيال وكوليه، إضافة إلى هدايا ومشغولات ذهبية أخرى قالت إنها حصلت عليها خلال فترة العلاقة.

وأضافت أن تلك المشغولات كانت محفوظة داخل علبة مجوهرات في غرفتها بالفيلا التي كانت تقيم بها، إلا أنها فوجئت باختفائها عقب سفر اللاعب إلى الخارج.

وأوضحت أنها تواصلت معه للاستفسار عن المصوغات، فأخبرها – بحسب أقوالها – بأنه اصطحبها معه أثناء السفر وسيقوم بتسليمها لها لاحقًا، إلا أن طبيعة التعامل بينهما تغيرت بعد ذلك.

كما أشارت إلى أنها سافرت إلى المغرب برفقة زوجة اللاعب وأبنائه، بناءً على اتفاق مسبق لمساعدتها في رعاية الأطفال مقابل أجر شهري، على أن يتم لاحقًا استكمال ترتيبات سفرها للإقامة خارج البلاد، إلا أن العلاقة شهدت خلافات لاحقة انتهت بعودتها إلى مصر.

وأكدت الشاكية أن خلافًا وقع بينها وبين اللاعب خلال اتصال هاتفي، أعقبه توتر في العلاقة مع أسرته، قبل أن تعود إلى مصر وتلجأ إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن واقعة اختفاء مصوغاتها.