تفاصيل مثيرة في أزمة لاعب بالأهلي.. زواج عرفي واختفاء عقد الزواج والمجوهرات

قال أحمد حسن، محامي زوجة أحد لاعبي النادي الأهلي، إن موكلته تعرضت لسرقة مشغولاتها الذهبية ومستندات خاصة، من بينها عقد زواجها العرفي من اللاعب.



وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن الزواج العرفي بين الطرفين تم منذ نحو عام، بحضور عدد من الشهود، من بينهم لاعب الأهلي الحالي أشرف بن شرقي، بالإضافة إلى وكيل أعمال اللاعب.

عقد الزواج العرفي

وأضاف أن موكلته اكتشفت لاحقًا وجود زواج آخر للاعب، الأمر الذي تسبب في نشوب خلافات بينهما، مشيرًا إلى أن اللاعب استولى على مشغولاتها الذهبية وعقد الزواج العرفي الخاص بها وغادر بهما من مصر، وفقًا لرواية الزوجة ومحاميها.

وتابع أن اللاعب، الذي يحمل جنسية غير مصرية وكان قد انتقل على سبيل الإعارة خارج الأهلي، طلب من موكلته استخراج تأشيرة سفر للالتحاق به في الدولة التي انتقل إليها، بعدما اتفقا على استكمال حياتهما الزوجية هناك، قبل أن تتفاقم الخلافات بين الطرفين لاحقًا وتبدأ الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

انتهاء الجهات المختصة من فحص الواقعة

وأكد محامي الزوجة أن موكلته تقدمت بالبلاغات اللازمة لإثبات حقوقها القانونية، مشددًا على أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وأن ما يطرحه يمثل وجهة نظر موكلته لحين انتهاء الجهات المختصة من فحص الواقعة وإعلان نتائجها.