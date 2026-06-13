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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رغم التعاقد .. لماذا لم يتم إعلان الحسين عموتة مدربا للأهلي حتى الآن؟

الحسين عموتة
الحسين عموتة
أحمد أيمن

فيما تترقب جماهير النادي الأهلي، الإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد للفريق، لا يزال ملف التعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموتة يثير الكثير من التساؤلات، خاصة بعد تأخر الإعلان عن الاتفاق الذي تشير التقارير إلى أنه بات قريباً من الاكتمال. 

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي قطعت شوطاً كبيراً في المفاوضات مع المدرب المغربي، إلا أن بعض التفاصيل النهائية لا تزال تحول دون الإعلان الرسمي حتى الآن.

الأهلي يتعاقد مع الحسين عموتة؟

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع الحسين عموتة لتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً للمدرب الدنماركي ييس توروب، مع بقاء بعض الخطوات الإجرائية المتعلقة بالعقود والجهاز المعاون قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.

ويُنظر إلى عموتة باعتباره أحد أبرز المدربين العرب خلال السنوات الأخيرة، بعدما حقق نجاحات لافتة في عدة محطات تدريبية، وهو ما جعله خياراً مفضلاً لدى مسؤولي القلعة الحمراء الذين يبحثون عن مشروع فني جديد يعيد الفريق إلى طريق البطولات المحلية والقارية.

وتداولت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية أنباءً عن حصول المدرب المغربي الحسين عموتة على راتب شهري يصل إلى 220 ألف دولار مع النادي الأهلي، حال إتمام التعاقد بين الطرفين لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وبينما أشارت بعض المصادر إلى أن قيمة العقد الإجمالية للجهاز الفني بقيادة عموتة تبلغ نحو 220 ألف دولار شهريًا، تشمل راتب المدير الفني ومساعديه، خرجت مصادر أخرى مقربة من الملف لتؤكد أن هذه الأرقام مبالغ فيها ولا تعكس القيمة الحقيقية للاتفاق الجاري بين الطرفين.

ما سبب تأخر إعلان مدرب الأهلي؟

بحسب ما تم تداوله في الأيام الأخيرة، فإن أبرز أسباب تأخير إعلان الحسين عموتة مديرا فنيا للأهلي تتمثل في استمرار المناقشات المتعلقة بتشكيل الجهاز الفني المعاون، حيث يسعى عموتة إلى الاستقرار على الأسماء التي ستعمل معه خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الأهلي مختلف الخيارات لضمان تكوين جهاز فني متكامل قادر على قيادة الفريق في الاستحقاقات المقبلة.

كما تتواصل المباحثات حول بعض البنود التعاقدية والإدارية لضمان التوافق الكامل بين الطرفين قبل الإعلان الرسمي، وتحرص إدارة الأهلي على إنهاء جميع التفاصيل بدقة، في ظل أهمية القرار المرتبط بمستقبل الفريق ورغبتها في تجنب أي عقبات قد تظهر بعد توقيع العقود.

وبحسب التقارير المتداولة، فإن عامل الوقت لعب دوراً مهماً في تأجيل الإعلان، خاصة مع سعي الإدارة إلى ضمان توافق رؤية المدرب الجديد مع خطط النادي المستقبلية، سواء فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة أو برنامج الإعداد للموسم المقبل، بالإضافة إلى ترتيبات المعسكر الخارجي الذي يجري الإعداد له خلال الفترة الحالية.

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