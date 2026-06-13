فرج عامر: عموتة يفاجئ الأهلي برفض أشرف داري ويطالب بإعادة تقييم الملف

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن مفاجأة تتعلق برؤية المدرب المغربي الحسين عموتة بشأن قائمة الأهلي، مؤكدًا أن المدير الفني لا يرى حاجة لعودة المدافع المغربي أشرف داري في الوقت الحالي.





وكتب فرج عامر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أن عموتة رفض فكرة الاعتماد على أشرف داري، المحترف المغربي المرتبط بالأهلي والمعار حاليًا لأحد أندية الدوري السويدي، مشيرًا إلى أن المدرب المغربي يفضل دراسة احتياجات الفريق الدفاعية من جديد قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن اللاعبين العائدين من الإعارة.





وأضاف أن عموتة بدأ بالفعل في إعادة رسم خريطة الفريق، حيث يتمسك ببعض العناصر التي كانت مرشحة للرحيل، بينما لا يمانع في الاستغناء عن لاعبين آخرين، في إطار رؤيته الفنية للموسم المقبل.





ويأتي ذلك في ظل التحركات الجارية داخل الأهلي لتجهيز الفريق للموسم الجديد، وسط ترقب لقرارات المدرب المغربي بشأن ملف الراحلين والعائدين من الإعارات خلال الفترة المقبلة.



