مفاجأة في راتب حسين عموتة مع الأهلي.. الحقيقة بالأرقام

تداولت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية أنباءً عن حصول المدرب المغربي الحسين عموتة على راتب شهري يصل إلى 220 ألف دولار مع النادي الأهلي، حال إتمام التعاقد بين الطرفين لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وبينما أشارت بعض المصادر إلى أن قيمة العقد الإجمالية للجهاز الفني بقيادة عموتة تبلغ نحو 220 ألف دولار شهريًا، تشمل راتب المدير الفني ومساعديه، خرجت مصادر أخرى مقربة من الملف لتؤكد أن هذه الأرقام مبالغ فيها ولا تعكس القيمة الحقيقية للاتفاق الجاري بين الطرفين.

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