قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العرب للهجن بشرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء: قادرون على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى
الجيش الألماني يحذّر من احتمال تطوير روسيا سلاحا نوويا في الفضاء
الاتحاد الأوروبي يدعم أكثر من 12 ألف متضرر من الفيضانات في كينيا
الخارجية الإيرانية تنفي مغادرة وفد التفاوض إلى باكستان غدا
زنقة الامتحانات .. ازاى تلم المنهج فى يوم واحد
الوزير: محور دراو يربط مناطق التنمية غرب النيل مع الصحراوي الغربي والشرقي
موعد ومكان الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد مادة العلوم
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميناء رشيد بتكلفة استثمارية 600 مليون جنيه
الخارجية الباكستانية: عقد حفل توقيع إلكتروني للاتفاق بين واشنطن و طهران في إسلام آباد غداً
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى رشيد المركزي .. صور
رغم التعاقد .. لماذا لم يتم إعلان الحسين عموتة مدربا للأهلي حتى الآن؟
خبير: إسرائيل تسعى لتوسيع نفوذها الميداني قبل أي اتفاق أمريكي ـ إيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

مفاجأة في راتب حسين عموتة مع الأهلي.. الحقيقة بالأرقام

حسين عموتة
حسين عموتة

تداولت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية أنباءً عن حصول المدرب المغربي الحسين عموتة على راتب شهري يصل إلى 220 ألف دولار مع النادي الأهلي، حال إتمام التعاقد بين الطرفين لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وبينما أشارت بعض المصادر إلى أن قيمة العقد الإجمالية للجهاز الفني بقيادة عموتة تبلغ نحو 220 ألف دولار شهريًا، تشمل راتب المدير الفني ومساعديه، خرجت مصادر أخرى مقربة من الملف لتؤكد أن هذه الأرقام مبالغ فيها ولا تعكس القيمة الحقيقية للاتفاق الجاري بين الطرفين.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://www.youtube.com/embed/FRkonxDRiaQ
حسين عموتة راتب حسين عموتة راتب حسين عموتة مع الأهلي حسين عموتة مع الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

خالد الغندور

الغندور يستشهد باستاد الأهلي: دعم نادي الزمالك بالتصوير مع درع الدوري غير مستغرب

سعد الصغير

أول حفل زفاف لـ سعد الصغير.. تصرف مفاجئ بعد أزمته مع الراقصة شمس

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على نصاب انتحل صفة ضابط شرطة وخدع فتاة للاستيلاء على ذهبها وأموالها بالقليوبية

رشوة وزارة الري

قرار قضائي عاجل بشأن استئناف المتهمين في رشوة وزارة الري

الابن العاق صاحب واقعة طنطا

ابن عاق ..شاب يتعدى علي والديه بالضرب داخل مسكنهم في طنطا | صور

بالصور

لطلاب الثانوية العامة.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال بعد انتهاء الامتحان

القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة

زنقة الامتحانات .. ازاى تلم المنهج فى يوم واحد

المذاكرة
المذاكرة
المذاكرة

هل يتسبب تناول البيض في زيادة الوزن؟.. دراسة تكشف

فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448.. رسائل وكلمات مميزة للأهل والأصدقاء

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

فيديو

بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية

أزمات للحكام واعتراضات على الملاعب ومنتخبات تشكو الطقس.. سلسلة أزمات كأس العالم أمريكا 2026

خطورة عصير القصب

مغشوش.. حملة رقابية تكشف مفاجأة صادمة داخل محل عصير قصب

تطورات قضية إبستين

اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين بعد سنوات من وفاته

حسين عموتة

مفاجأة في راتب حسين عموتة مع الأهلي.. الحقيقة بالأرقام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد