فرج عامر : الحسين عموتة اقتنع بصعوبة عودة رضا سليم إلى الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عبر صفحته على موقع فيسبوك أن مسئولي النادي الأهلي نجحوا في إقناع الحسين عموتة بصعوبة عودة رضا سليم إلى الأهلي مرة أخرى، في ظل وجوده حاليًا معارًا إلى الجيش الملكي المغربي.

النادي الأهلي

وأشار فرج عامر إلى أن عموتة كان متمسكًا بعودة اللاعب في البداية، نظرًا لمعرفته الجيدة بإمكاناته بعدما سبق له تدريبه من قبل، قبل أن يقتنع بوجهة نظر إدارة الأهلي بشأن صعوبة عودته خلال الفترة المقبلة.

ووافق النادي الأهلي على رحيل المغربي رضا سليم، المعار حاليًا إلى الجيش الملكي المغربي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد وصول عدة عروض عربية.

ورفض الأهلي عودة اللاعب مرة أخرى، بعد انتهاء فترة إعارته، خاصة مع وجود قناعة فنية بعدم الحاجة إلى خدماته في الموسم الجديد، مقابل الانفتاح على العروض المقدمة له من أندية عربية وخليجية.

ويستعد الأهلي لبيع رضا سليم في الميركاتو الصيفي المقبل لأعلى سعر ممكن بعد الاتفاق على رحيله في الموسم المقبل

وتؤكد المصادر أن وجهة اللاعب المقبلة قد تكون أحد الدوريات العربية، حيث يبرز الدوري المغربي والدوري القطري كأقرب الخيارات المتاحة، في ظل اهتمام أندية من البلدين بضم اللاعب بشكل نهائي، بعد تألقه اللافت مع الجيش الملكي خلال فترة الإعارة.

ويحسم الأهلي ملف اللاعب بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، سواء بالبيع النهائي أو الإعارة مجددًا، وفقًا للعروض التي ستصل إلى النادي.