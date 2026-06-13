الأهلي: محمد شريف رفض الدخول في صفقات تبادلية

كشف مصدر عن موقف أحد لاعبي الفريق بشأن الاستمرار أو الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:“مصدر: محمد شريف طلب الرحيل عن الأهلي مجانا حال عدم استمراره واللاعب رفض الدخول في صفقات تبادلية.”

وأكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك استقرار لدى مسئولي النادي الأهلي، من اجل الاجتماع مع محمد مجدي أفشة ومحمد شريف خلال الفترة المقبلة، من أجل إبلاغهما بقرار النادي، برحيلهما عن الفريق.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: سيتم ابلاغ أفشة وشريف بقرار إدارة الكرة بالنادي الأهلي، بالرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف: الجلسة ستكون خلال الأيام المقبلة، وسيتم التأكيد على وجود تقدير شديد لدى مسئولي النادي الأهلي لما قدمه الثنائي شريف وأفشة على مدار السنوات الماضية.