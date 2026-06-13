رسميًا.. الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع كوزمين أولاريو حتى 2028

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى عام 2028.

ويأتي هذا التعاقد بعد فترة قصيرة من رحيل كوزمين عن تدريب منتخب الإمارات، ليبدأ تجربة جديدة داخل الدوري الإماراتي مع “فخر أبوظبي”.

وكان نادي الجزيرة قد أنهى في وقت سابق علاقته بالمدرب الهولندي مارينو بوسيتش وجهازه المعاون، عقب نهاية الموسم الماضي، في إطار خطة لإعادة هيكلة الفريق وبدء مرحلة فنية جديدة.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” قائلًا: “مرحبًا بك في فخر أبوظبي”، مضيفًا: “يسعدنا الإعلان عن التعاقد رسميًا مع القيصر الروماني كوزمين أولاريو مدربًا للفريق الأول بعقد يمتد حتى عام 2028”.

ويمتلك كوزمين أولاريو سجلًا تدريبيًا مميزًا في الكرة الإماراتية والخليجية، حيث سبق له قيادة عدد من الأندية والمنتخبات وحقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات، ما يجعله واحدًا من أبرز المدربين في المنطقة.