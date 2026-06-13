3 مواسم.. تفاصيل تجديد عقد كوكا مع الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تفاصيل تجديد عقد كوكا مع النادي الأهلي لمدة 3 مواسم جديدة.

تجديد عقد أحمد نبيل كوكا

وأوضح أن اللاعب سيحصل على راتب يقدر بنحو 20 مليون جنيه في الموسم، بالإضافة إلى 5% بونص مرتبط بعدد المشاركات وحصد البطولات، وفقًا لبنود التعاقد.

وأشار إلى أن كوكا كان لديه رغبة قوية في الاستمرار مع الأهلي، رغم تلقيه بعض العروض الأخرى التي لم تكن مغرية من الناحية المادية.

وأضاف أن الاتفاق بين الطرفين تم منذ أسبوع، بينما جرى توقيع العقود بشكل رسمي اليوم داخل مقر النادي.

وجدد كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده لمدة 3 مواسم، وذلك لاستكمال مسيرته مع النادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

جاء ذلك في حضور وائل جمعة مدير الكرة، والدكتور عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

تمديد عقد كوكا

وأبدى كوكا حرصه الشديد على الاستمرار مع النادي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على سعادته الكبيرة بتجديد عقده، ورغبته في مواصلة مشواره داخل الأهلي، والمساهمة مع زملائه في تحقيق المزيد من البطولات.