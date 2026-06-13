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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جماهير قطر تستعد لتشجيع العنابي داخل استاد سان فرانسيسكو باي أرينا

المنتخب القطري
المنتخب القطري
حسام الحارتي

رصدت beIN SPORTS تحضيرات جماهير المنتخب القطري من أجل تشجيع العنابي الذي يستهل رحلته في كأس العالم FIFA 2026™ بمواجهة منتخب سويسرا.

وتزينت مدرجات استاد سان فرانسيسكو باي أرينا بالعلم القطري والأوشحة والقبعات التي كتب عليها اسم قطر حتى تكون كل الظروف مواتية أمام الجماهير من أجل مساندة العنابي في رحلته المونديالية الثانية.

ويستهل المنتخب القطري مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة قوية أمام منتخب سويسرا، في لقاء يُنتظر أن يحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام المباراة على ملعب "ليفاي"، في نسخة تاريخية من المونديال تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، موزعين على مجموعات موسعة، ما يجعل المنافسة أكثر قوة وإثارة مقارنة بالنسخ السابقة.

وتُعد هذه المشاركة الثانية لمنتخب قطر في تاريخ كأس العالم، لكنها الأولى التي يصل فيها إلى النهائيات عبر التصفيات، ما يمنح "العنابي" طموحًا كبيرًا لتقديم مستوى مختلف ومحاولة عبور دور المجموعات، خاصة في مجموعة تضم أيضًا كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك.

في المقابل، يدخل منتخب سويسرا اللقاء مدعومًا بخبراته الأوروبية واستقراره الفني خلال السنوات الأخيرة، ما يجعله مرشحًا قويًا لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بالمجموعة.

موعد مباراة قطر ضد سويسرا في كأس العالم 2026

تنطلق مباراة قطر ضد سويسرا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد سويسرا

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات:

beIN Sports MAX 1 Arabia
beIN Sports MAX 3 Arabia
beIN Sports MAX 5 Arabia

المنتخب القطري العنابي كأس العالم كأس العالم FIFA 2026 منتخب سويسرا

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