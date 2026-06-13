قطر تصطدم بسويسرا في افتتاح مشوارها بالمونديال.. أرقام وحقائق قبل المواجهة المرتقبة

يستهل منتخب قطر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب سويسرا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى "العنابي" لتحقيق بداية إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، بينما يطمح المنتخب السويسري لمواصلة نتائجه المميزة في المباريات الافتتاحية للمونديال.

أبرز الأرقام والحقائق قبل المباراة: