قطر تصطدم بسويسرا في افتتاح مشوارها بالمونديال.. أرقام وحقائق قبل المواجهة المرتقبة

يستهل منتخب قطر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب سويسرا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
ويسعى "العنابي" لتحقيق بداية إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، بينما يطمح المنتخب السويسري لمواصلة نتائجه المميزة في المباريات الافتتاحية للمونديال.
أبرز الأرقام والحقائق قبل المباراة:
- لم يسبق أن التقى المنتخبان سوى مرة واحدة، وكانت في مباراة ودية أقيمت في نوفمبر 2018، وانتهت بفوز قطر بهدف دون رد.
- من بين جميع المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى كأس العالم 2026، كانت قطر الأكثر تعرضًا للهزائم خلال التصفيات، بعدما خسرت خمس مباريات.
- شهدت مباريات المنتخب القطري خلال التصفيات الآسيوية معدلًا تهديفيًا مرتفعًا بلغ 3.61 هدفًا في المباراة الواحدة، وهو الأعلى بين المنتخبات التي خاضت 10 مباريات أو أكثر.
- تأهل المنتخب السويسري إلى المونديال بعد تصدره المجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية دون أي هزيمة، محققًا أربعة انتصارات وتعادلين.
- جاءت النقاط الوحيدة التي فقدها منتخب سويسرا خلال التصفيات في مباراتين خارج أرضه أمام سلوفينيا وكوسوفو.
- يتمتع المنتخب السويسري بسجل قوي في المباريات الافتتاحية لكأس العالم، إذ لم يتعرض لأي خسارة في آخر ست مباريات افتتاحية له بالبطولة منذ سقوطه أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 5-0 في نسخة 1966.
- يشارك المنتخب السويسري في كأس العالم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، والسادسة تواليًا، لكنه لم ينجح في تصدر مجموعته سوى مرة واحدة فقط، وذلك في نسخة 2006 عندما حافظ على نظافة شباكه طوال دور المجموعات.
- أما المنتخب القطري، فيأمل في محو ذكريات مشاركته الأولى في مونديال 2022، حين خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات واستقبل سبعة أهداف مقابل تسجيل هدف واحد فقط.
- ورغم تلك النتائج، نجح فريق المدرب جولين لوبيتيجي في التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد تصدر مجموعته في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية متفوقًا على منتخب الإمارات.