ربيع ياسين مديرا فنيا لنادي السكة الحديد

تعاقد نادي السكة الحديد مع ربيع ياسين لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات الفنية للفريق قبل انطلاق منافسات دوري المحترفين خلال الموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع ربيع ياسين في حضور مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب لجنة الإشراف على الكرة التي تضم الدكتور سيد عيسى، واللواء حسام السيسي، وكابتن إبراهيم نور الدين.

ويُعد ربيع ياسين من الأسماء التدريبية صاحبة الخبرة الكبيرة في الكرة المصرية، حيث يمتلك سجلًا مميزًا في تطوير اللاعبين والعمل مع المنتخبات السنية، وهو ما دفع إدارة النادي للاعتماد عليه في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ ربيع ياسين مهمته رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الكشف عن باقي الجهاز الفني المعاون يوم السبت المقبل، خلال مؤتمر صحفي يُعقد في تمام الخامسة مساءً بمقر النادي.

ويأمل مسؤولو الفريق في أن ينجح ربيع ياسين في بناء فريق قوي قادر على المنافسة في دوري المحترفين، خاصة في ظل الطموحات المتزايدة لتحقيق نتائج إيجابية والاقتراب من مراكز المقدمة.

كما يُعوَّل على خبرات ربيع ياسين في التعامل مع اللاعبين الشباب ورفع المستوى البدني والفني للفريق، بما يضمن تقديم موسم قوي يعكس تطلعات الإدارة والجماهير.

وتنظر منظومة الكرة داخل النادي إلى مرحلة ربيع ياسين باعتبارها بداية مشروع فني جديد، يهدف إلى تحقيق الاستقرار الفني والمنافسة الجادة في دوري المحترفين.