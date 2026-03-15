الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من إيران باتجاه إيلات ونعمل على اعتراضه

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "الجيش الإسرائيلي"، بأنه رصد إطلاق صاروخ من إيران باتجاه إيلات، ويعمل على اعتراضه.

وأكد وزير الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، أن الاعتداءات التي تستهدف أمن الدول العربية تمثل تهديدًا خطيرًا قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار ودفع المنطقة نحو فوضى شاملة.

ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال عبد العاطي إن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، محذرًا من أن أي مساعٍ لتغطية هذه الاعتداءات ليست مقبولة.

وشدد على أن مصر ترفض تمامًا أي مبررات تُستخدم لتسويغ هذه الهجمات على الدول العربية، مؤكدًا أن أي تبرير لهذه الأعمال لا يغير من حقيقة تهديدها لأمن المنطقة.

كما أكّد التزام مصر الدائم بحماية الدول العربية من أي تهديدات أو محاولات للتدخل في شئونها الداخلية.



