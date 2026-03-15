تهديد للأمن الإقليمي..وزير خارجية مصر يدين الاعتداءات على الدول العربية

أدان وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، بشكل قاطع الاعتداءات التي تستهدف أمن الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدًا جديًا للأمن الإقليمي وقد تؤدي إلى دفع المنطقة نحو فوضى شاملة.

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، حيث أكّد أن هذه الاعتداءات لا تقوض الأمن العربي فحسب، بل تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

رفض تام لأي ذرائع لتبرير الاعتداءات

وأوضح عبد العاطي أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتبرير تلك الاعتداءات بأي ذرائع كانت، مؤكدًا على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وعدم السماح لأي طرف بتجاوز حدود القانون الدولي.

وأشار إلى أن الاعتداءات غير مبررة ولا يمكن قبولها تحت أي مسوغ سياسي أو ديني.

مصر في صف الدفاع عن الدول العربية

وأضاف وزير الخارجية أن مصر ستظل دومًا في صف الدفاع عن حقوق الدول العربية، ولن تتوانى في اتخاذ مواقف قوية لحماية الأمن العربي.

وقال: "مصر لن تقبل بأي محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة وستقف دائمًا إلى جانب الأشقاء العرب في مواجهة أي تهديدات لأمنهم".