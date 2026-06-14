أخبار الوادي الجديد: تحرير 56 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز.. وتنفيذ تدريبات رياضية لذوي الإعاقة البصرية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

تحرير 56 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز بالوادي الجديد



شنت مديرية التموين بالوادي الجديد حملة رقابية استهدفت عددًا من الأنشطة التجارية المختلفة وعددًا من المخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير 56 مخالفة شملت على عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



مواصلة الجهود في الرقابة على المخابز

وأكدت المديرية مواصلة جهودها في الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق والمجمعات الاستهلاكية بهدف ضبط جودة الخبز المنتج، ومتابعة حركة الأسعار، ومحاسبة المخالفين، والتصدي لمحاولات الغش والاحتكار ومنع خلق سوق سوداء للسلع الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ودعت محافظة الوادي الجديد المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات سلبية، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو عبر غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية على الرقم 0922928959، بالإضافة إلى استقبال البلاغات من خلال الرسائل المباشرة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الوادي الجديد تنفذ تدريبات رياضية لذوي الإعاقة البصرية

تنفذ محافظة الوادي الجديد فعاليات التدريب لذوي الإعاقة البصرية بمركز التنمية الشبابية بمدينة الداخلة، ضمن مشروع مراكز تدريب اللياقة البدنية للأفراد من ذوي الإعاقة، والذي يُنفذ كأحد مشروعات إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة.

تدريب 40 مشاركًا من ذوي الإعاقة البصرية

ويستهدف المشروع تدريب 40 مشاركًا من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال برنامج تدريبي يُنفذ يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ويركز على تنمية القدرات البدنية، وتحسين الاتزان والمرونة، وتعزيز ممارسة النشاط الرياضي في بيئة آمنة تدعم دمج المشاركين وتمكينهم.

على جانب آخر، تواصل مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد فعاليات المشروع القومي لرياضة الرواد بمحافظة الوادي الجديد، ضمن التدريبات الأسبوعية المخصصة للفئة العمرية من 40 عامًا فأكثر، وذلك في إطار حرص الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة على تعزيز مفهوم الرياضة للجميع.