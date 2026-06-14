أخبار أسوان: وزيرالنقل يتفقد ورشة السد العالى الجديدة وكوبرى دراو.. ووزير الكهرباء يتفقد مشروع الطاقة الشمسية.. وضوابط لعمل مركبات التوك توك

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

وزير النقل ومحافظ أسوان يتفقدان ورشة السد العالي الجديدة.. و"الوزير" يؤكد: تطوير الورش والصيانة ركيزة أساسية لبناء منظومة سكك حديدية عصرية وآمنة

فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تنفيذ خطة الدولة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة النقل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مستهل جولته الموسعة بمحافظتي أسوان والأقصر لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الوزارة، والاطمئنان على انتظام العمل بكافة مرافق النقل والمواصلات.

وزير الكهرباء ونائب محافظ أسوان في زيارة ميدانية إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية

فى ضوء رؤية الدولة للتحول الطاقى، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة العمل للاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض استخدام الوقود، وفى ضوء المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مواقع العمل والإنتاج، واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيارات الميدانية، والجولات التفقدية، لمتابعة سير العمل ومجريات التشغيل.

فى أسوان.. الإزالة الفورية لحالة تعدى على أملاك الدولة بقرية سبيل العرب .. وضبط طواحين ذهب غير مرخصة

جهود متنوعة



خلال جولته الميدانية داخل قرى مركز كوم أمبو، رصد محافظ أسوان حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بقرية سبيل العرب، تمثلت فى إقامة مبنى بالطوب الأبيض بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك على مساحة 400 م2.



باللون الأبيض.. محافظ أسوان يصدر قراراً بشروط ترخيص التوك توك

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بالتصريح بترخيص مركبات التوك توك المستخدمة فى نقل الأشخاص، والثابت شرائها قبل 1/7/2026، وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية المقررة، وبما يضمن تنظيم حركة هذه المركبات وتحقيق الانضباط المرورى داخل المحافظة.



وزير النقل ومحافظ أسوان يتفقدان محور وكوبرى دراو لربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وأيضاً اللواء محمد حسن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ونائبه الدكتور عبد الرحمن الباز وقيادات الشركات المنفذة عدد من مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل بمحافظتي أسوان والاقصر حيث تم متابعة معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذى يبلغ طوله 18كم بواقع 2حارة لكل اتجاه بعرض 21متر و يتكون من عدد 9 أعمال صناعية تشمل( 7 كباري وعدد (2) نفق).