قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باللون الأبيض.. محافظ أسوان يصدر قراراً بشروط ترخيص التوك توك
العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان
يشجع على إنهاء الحياة.. دعوى صادمة تضع ChatGPT في قفص الاتهام
سعر الذهب في الصاغة اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 6250 جنيهًا
هدم أنفاق وزرع ألغام.. إيران تغلق موقعا لتخزين اليورانيوم عالي التخصيب
طلاب الثانوية الأزهرية يتوافدون لأداء امتحان الفيزياء بالهرم .. بث مباشر
أخر موعد لاستقبال تحويلات المصريين بالخارج لحجز أراضي بيت الوطن.. كم ستدفع؟
موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة
رعب في إسرائيل.. حيوان مفترس يهاجم 9 أشخاص قرب بحيرة طبريا
أول حفل زفاف لـ سعد الصغير.. تصرف مفاجئ بعد أزمته مع الراقصة شمس
تصعيد مفاجئ.. 3 قذائف صاروخية من لبنان نحو مستوطنات إسرائيلية
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت..51.91 جنيه بالمركزي و52.26 أعلى مستوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان.. الإزالة الفورية لحالة تعدى على أملاك الدولة بقرية سبيل العرب .. وضبط طواحين ذهب غير مرخصة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة العميد سمير سيد بالإزالة الفورية لحالة التعدى .

وجاء ذلك عقب قيامه بجولة ميدانية داخل قرى مركز كوم أمبو ، وفى تدخل سريع وعاجل لتنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة التى رصدها بقرية سبيل العرب . 

رصد تعدى على أراضى أملاك الدولة بقرية سبيل العرب

وخلال جولته الميدانية داخل قرى مركز كوم أمبو، رصد محافظ أسوان حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بقرية سبيل العرب، تمثلت فى إقامة مبنى بالطوب الأبيض بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك على مساحة 400 م2.

توجيهات بالإزالة الفورية للتعدى

وعلى الفور وجه المهندس عمرو لاشين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بسرعة إزالة حالة التعدى، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية للمبنى المخالف، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

ضبط طواحين ذهب غير مرخصة داخل الموقع

وخلال تنفيذ أعمال الإزالة، تم ضبط عدد من طواحين الذهب غير المرخصة داخل المبنى، والتى تستخدم فى أعمال غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

التصدى الحاسم للتعديات ومخالفات البناء

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة مستمرة فى مواجهة كافة أشكال التعديات على أراضى الدولة، ولن يتم السماح بأى محاولات للبناء المخالف أو استغلال الأراضى دون سند قانونى، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة وسرعة التدخل لإزالة المخالفات فى مهدها.

إزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو على مساحة 400 م2، وضبط طواحين ذهب غير مرخصة داخل الموقع، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، فى إطار جهود المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

سكن لكل المصريين

كراسة شروط سكن لكل المصريين.. 8 مستندات أساسية لحجز شقق الإسكان 2026

سعر الذهب

7142 جنيها .. آخر سعر لأكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

اللواء سمير فرج

قبل عيد ميلاد ترامب | سمير فرج يكشف مفاجأة خلال ساعات

حفل زفاف ابن سيد رجب

الصور الأولى من حفل زفاف زياد ابن الفنان سيد رجب

محمد صلاح

90 مليون يورو تهز سوق الانتقالات | محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية بعد رحيله عن ليفربول.. وكأس العالم 2026 يكشف ملامح وجهته الجديدة

عموتة

أمير هشام ينفرد بأسرار وكواليس مثيرة في صفقة حسين عموتة مع الأهلي

تنسيق الجامعات

لطلاب الثانوية العامة 2026 .. 8 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا

ترشيحاتنا

حسين شعبان مدير مدرسة الملك الكامل الثانوية بنين

الدقهلية تودع أحد رموز التعليم.. كان نموذجًا للإخلاص والتفاني في العمل

تنسيق الجامعات

البرامج المتاحة وموعد التقدم المبكر لكليات الحاسبات في تنسيق الجامعات 2026

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

بالصور

آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027

كاجوال لافت.. ياسمين عبد العزيز تظهر رفقة أحمد السقا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها

أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها
أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها
أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها

مشروبات طبيعية تساعد على ترطيب الجسم في الصيف.. انتعاش وفوائد صحية في كوب واحد

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق خلال فصل الصيف، يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل التي يفقدها للحفاظ على نشاطه
مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق خلال فصل الصيف، يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل التي يفقدها للحفاظ على نشاطه
مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق خلال فصل الصيف، يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل التي يفقدها للحفاظ على نشاطه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد