فى أسوان.. الإزالة الفورية لحالة تعدى على أملاك الدولة بقرية سبيل العرب .. وضبط طواحين ذهب غير مرخصة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة العميد سمير سيد بالإزالة الفورية لحالة التعدى .

وجاء ذلك عقب قيامه بجولة ميدانية داخل قرى مركز كوم أمبو ، وفى تدخل سريع وعاجل لتنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة التى رصدها بقرية سبيل العرب .

رصد تعدى على أراضى أملاك الدولة بقرية سبيل العرب

وخلال جولته الميدانية داخل قرى مركز كوم أمبو، رصد محافظ أسوان حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بقرية سبيل العرب، تمثلت فى إقامة مبنى بالطوب الأبيض بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك على مساحة 400 م2.

توجيهات بالإزالة الفورية للتعدى

وعلى الفور وجه المهندس عمرو لاشين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بسرعة إزالة حالة التعدى، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية للمبنى المخالف، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

ضبط طواحين ذهب غير مرخصة داخل الموقع

وخلال تنفيذ أعمال الإزالة، تم ضبط عدد من طواحين الذهب غير المرخصة داخل المبنى، والتى تستخدم فى أعمال غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

التصدى الحاسم للتعديات ومخالفات البناء

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة مستمرة فى مواجهة كافة أشكال التعديات على أراضى الدولة، ولن يتم السماح بأى محاولات للبناء المخالف أو استغلال الأراضى دون سند قانونى، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة وسرعة التدخل لإزالة المخالفات فى مهدها.

إزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو على مساحة 400 م2، وضبط طواحين ذهب غير مرخصة داخل الموقع، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، فى إطار جهود المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون.