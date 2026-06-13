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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باللون الأبيض.. محافظ أسوان يصدر قراراً بشروط ترخيص التوك توك

مركبة التوك توك
مركبة التوك توك
محمد عبد الفتاح

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بالتصريح بترخيص مركبات التوك توك المستخدمة فى نقل الأشخاص، والثابت شرائها قبل 1/7/2026، وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية المقررة، وبما يضمن تنظيم حركة هذه المركبات وتحقيق الانضباط المرورى داخل المحافظة.

ترخيص التوك توك وفقاً للاشتراطات المنظمة

ونص القرار على أن تكون المركبة باللون الأبيض، والجلد باللون الأسود، مع لصق الهوية البصرية للمحافظة على جانبى المركبة وعلى الجلد، وذلك كأحد الضوابط الأساسية لاعتماد الترخيص.

كما تضمن القرار تحصيل مقابل خدمة لصالح حساب مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي بالمحافظة، بواقع 1000 جنيه عند الترخيص للمرة الأولى، و500 جنيه عند تجديد الترخيص.

تحديد خطوط السير وتركيب أرقام كودية

وأكد القرار أن تحديد خطوط السير وأماكن التمركز سيتم من خلال مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي بالمحافظة، وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، بما يحقق السيولة المرورية ومنع العشوائية.

كما يتم تركيب رقم كودى بمعرفة إدارة المرور المختصة للمركبات التى يتم ترخيصها والمركبات الجارى ترخيصها لحين الانتهاء من كافة إجراءات الترخيص.

إجراءات قانونية لمنع تشغيل المركبات غير المرخصة

وشدد المهندس عمرو لاشين على أن إصدار التراخيص سيتم من خلال إدارة مرور أسوان طبقاً لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مع تكليف إدارة مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي وإدارة المرور والجهات المعاونة بتنفيذ القرار بكل دقة.

وأكد محافظ أسوان أنه فى حالة عدم الترخيص خلال الفترة المتبقية، سيتم منع أى مركبة توك توك من التموين بكافة محطات المواد البترولية، ولن يسمح لها بالسير، وفى حالة ضبطها سيتم مصادرتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال السائق وصاحب المركبة.

تنظيم حركة التوك توك والحفاظ على الانضباط المرورى

وأوضح محافظ أسوان أن القرار يأتى فى إطار جهود المحافظة لتنظيم منظومة مركبات التوك توك، والحفاظ على الانضباط بالشوارع والطرق، وضمان تشغيل المركبات وفق الضوابط القانونية بما يحقق الصالح العام.

ترخيص مركبات التوك توك المشتراة قبل 1/7/2026 وفق إشتراطات محددة، تشمل توحيد اللون والهوية البصرية وتحديد خطوط السير وتركيب أرقام كودية، مع منع غير المرخصة من التموين ومصادرتها حال ضبطها.

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