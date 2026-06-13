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تخدم 34 قطارا يوميا.. كامل الوزير يتفقد ورشة "السد العالي" الجديدة بأسوان| صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير النقل ومحافظ أسوان يتفقدان ورشة السد العالي الجديدة.. و"الوزير" يؤكد: تطوير الورش والصيانة ركيزة أساسية لبناء منظومة سكك حديدية عصرية وآمنة

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
محمد عبد الفتاح

فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تنفيذ خطة الدولة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة النقل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مستهل جولته الموسعة بمحافظتي أسوان والأقصر لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الوزارة، والاطمئنان على انتظام العمل بكافة مرافق النقل والمواصلات.

أجرى الفريق مهندس  كامل الوزير، وزير النقل يرافقه المهندس عمرو لاشين محافظ اسوان، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، جولة تفقدية بورشة السد العالي الجديدة بمحافظة أسوان، 

وخلال الجولة، اطلع الوزير على أعمال الاستعداد الفني للقطارات العاملة على خط السد العالي / القاهرة، و جاهزية القطارات وكفاءة فرق العمل ومستوى التأمين الفني المطبق داخل الورشة، بما يضمن الحفاظ على أعلى معدلات السلامة والأمان وانتظام حركة التشغيل وتقديم خدمة تليق بجمهور الركاب.

كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول إمكانيات الورشة التي تم تنفيذها بواسطة الشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية، إحدى شركات وزارة النقل، حيث تمثل إضافة نوعية لمنظومة الصيانة والدعم الفني بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. حيث تضم الورشة 9 سكك، منها 7 سكك داخل السقيفة و2 سكة بحوش الورشة، بما يوفر القدرة على تنفيذ مختلف أعمال الصيانة والاستعداد الفني للقطارات بكفاءة عالية ووفق أحدث المعايير التشغيلية ، كما تخدم الورشة يومياً 34 قطاراً بمحطة أسوان، تشمل 8 قطارات VIP و8 قطارات روسية ذات تهوية ديناميكية و14 قطاراً روسياً مكيفاً بالإضافة إلى 4 قطارات ضواحي، وكذلك القدرة على تنفيذ أعمال الفحص الفني والصيانة الوقائية والاستعداد قبل الرحلات، إلى جانب أعمال المراجعة والصيانة اللازمة عقب وصول القطارات، بما يشمل تغيير لقم الفرامل واستعدال المشايات وأعمال اللحام والصيانة المختلفة.

جولة ميدانية 

وتم الاطلاع على أعمال تخزين القطارات الواردة إلى أسوان للحفاظ على كفاءة وحدات التكييف، وأعمال تموين القطارات بالمياه، وتجهيزها للرحلات الجديدة، وإمكانيات الورشة لمراجعة دوائر الإنارة والتكييف واختبار دوائر الهواء والتأكد من جاهزيتها التشغيلية ، ودورها في أعمال غسيل القطارات والنظافة والتعقيم الشامل للعربات، في إطار خطة الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق أعلى درجات الراحة والرضا لجمهور الركاب، بما يعكس الصورة الحضارية المتطورة التي تشهدها السكك الحديدية المصرية ووجه الوزير بامداد الورشة بأحدث معدات الصيانة والإصلاح والرفع

وخلال الجولة، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن أعمال الصيانة والتأمين الفني تمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على كفاءة التشغيل وانتظام حركة القطارات، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ كافة الأعمال الفنية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان للركاب واستدامة كفاءة الأصول والمعدات.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تنفذ خطة غير مسبوقة لتطوير منظومة السكك الحديدية ترتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة، وتطوير البنية الأساسية، وتحديث نظم الإشارات والاتصالات والسيطرة والتحكم، وتطوير منظومة التأمين الفني والورش، والارتقاء بالعنصر البشري، وتطوير الهيكل التنظيمي، وتحديث الهيكل المالي للهيئة.

كما أوضح الوزير أن وزارة النقل انتهت من تطوير 33 ورشة على مستوى الجمهورية، كما تم الانتهاء من إنشاء 8 ورش جديدة من إجمالي 11 ورشة مستهدفة، وجارٍ استكمال الأعمال بالورش الثلاث المتبقية، بما يواكب الطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة الجرارات والعربات الحديثة، ويضمن توفير أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة التشغيلية لشبكة السكك الحديدية المصرية.

مضيفا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة تعتمد على أحدث النظم والتقنيات العالمية، وتوفر خدمات آمنة ومتطورة لملايين الركاب، بما يعزز من مكانة السكك الحديدية كأحد أهم شرايين التنمية .

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