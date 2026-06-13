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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الكهرباء ونائب محافظ أسوان في زيارة ميدانية إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية

زيارة وزير الكهرباء
زيارة وزير الكهرباء
محمد عبد الفتاح

فى ضوء رؤية الدولة للتحول الطاقى، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة العمل للاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض استخدام الوقود، وفى ضوء المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مواقع العمل والإنتاج، واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيارات الميدانية، والجولات التفقدية، لمتابعة سير العمل ومجريات التشغيل. 

وقام اليوم السبت بزيارة ميدانية إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية قدرة 1465 ميجاوات، ومركز تحكم بنبان، وعدد من محطات المحولات بالمجمع، ومشروع أبيدوس 2 للطاقة الشمسية قدرة 1000 ميجاوات، ومحطة بطاريات التخزين المتصلة بالمشروع سعة 600 ميجاوات ساعة، بمحافظة أسوان، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الوزارة لتعظيم العوائد، وتعزيز إنتاج المشروعات القائمة، والإسراع فى تنفيذ المشروعات، للربط على الشبكة وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وأثناء الزيارة التي رافقه خلالها أسامه رزق نائب محافظ أسوان ، أفتتح الدكتور محمود عصمت، تطوير المنصة الرقمية للكهرباء لمجمع بنبان للطاقة الشمسية  لرقمنة وإدارة المحطات ضمن منظومة رقمية موحدة توفر رؤية لحظية لأداء المحطات، والطاقة المنتجة منها، ومدى إتاحيتها، وضبط النظم المحاسبية وتحسين كفاءةالتشغيل، وتعزيز الشفافية، وتسريع اتخاذ القرار، وتحقيق المستويات المرجوة لإدارة الأصول القائمة على البيانات، وذلك من خلال أنشطة اللجنة المشتركة المصرية الألمانية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE)، وبالتعاون مع المكتب الاستشاري" Nexus analytica". 

وشهد الدكتور عصمت، توقيع عقد المنصة الرقمية للشبكة القومية للكهرباء، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمكتب الاستشاري "Nexus analytica " بهدف إقامة مركز قيادة رقمي متكامل للطاقة (Digital PPA Management Center) ، في إطار الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الاستباقية المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

الطاقة الشمسية 

تابع الدكتور محمود عصمت، مستجدات تنفيذ الأعمال فى مشروع أبيدوس 2، ووضع الجهد على محطة المحولات بالمشروع، والاستعدادات الجارية لربط المشروع على الشبكة القومية، وإضافة 1000 ميجاوات و600 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتفقد الدكتور عصمت مجريات الأعمال لإضافة 270 ميجاوات إلى القدرة الإنتاجية لمجمع بنبان للطاقة، لتصل إجمالي قدرة المجمع الذى يضم 32 مشروع بقدرات مختلفة إلى 1735 ميجاوات، فى إطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد من المشروع الرائد الذى ساهم في جعل مصر لاعبًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تعاقد وبناء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة.

وقد رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور وسام الباز رئيس شركة نكسوس انالاتيكا، وقيادات قطاع الكهرباء بجنوب مصر.

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