وزير النقل ومحافظ أسوان يتفقدان محور وكوبرى دراو لربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وأيضاً اللواء محمد حسن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ونائبه الدكتور عبد الرحمن الباز وقيادات الشركات المنفذة عدد من مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل بمحافظتي أسوان والاقصر حيث تم متابعة معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذى يبلغ طوله 18كم بواقع 2حارة لكل اتجاه بعرض 21متر و يتكون من عدد 9 أعمال صناعية تشمل( 7 كباري وعدد (2) نفق).

ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بتكثيف الأعمال على مدار الساعة لسرعة الانجاز خاصة مع أهمية المحور في الربط بين الطريق الزراعي الشرقي (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوي الغربي ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريـق الزراعي الغربي ( القاهــرة – أسوان ) جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة أسوان ، وكذلك اهمية المحور في المساهمة في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة /كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بالإضافة إلى خدمة مشروع زراعة ال 850 ألف فدان ومناطق الزراعة غرب غرب كوم أمبو بالإضافة إلى خدمة المناطق السياحية.

محور وكوبرى دراو

كما قرر الوزير خلال جولته التفقديه بمحور دراو بمكافأة المهندسنن والعاملين بمحور دراو تقديرا لما يبذلونه من مجهود كبير في إنجاز هذا العمل الضخم.

واضاف الوزير ان محور دراو يمثل إضافة مهمة لشبكة محاور النيل ويسهم في تحقيق نقلة نوعية في حركة التنقل ودعم التنمية الشاملة. لافتا إلى أنه قبل 2014 تم تنفيذ (38) محوراً وكوبري، ووجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2014 بتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم لتسهيل الحركة وخدمة المجتمعات العمرانية ، وخطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة ( صناعية - زراعية - سياحية - عمرانية - تجارية ) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود ، وبحيث يكون المحور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط لافتا إلى أنه قد تم التخطيط لإنشاء 35 محوراً عرضياً متكاملاً ليكون الإجمالي (73) محوراً، منها 22 محوراً في الصعيد وحده وحيث تم تنفيذ عد19محور منها بواقع 14 محور بالصعيد و5 محاور بالدلتا وجاري تنفيذ عدد 7 محاور النيل بواقع عدد 3 محاور بالصعيد وعدد 4 محاور بالدلتا.

كما تابع الوزير عدد من مشروعات الطرق بالمحافظتين حيث تم متابعة مشروع رفع كفاءة وصلة مطار أسوان بطول 7.8 كم بواقع ٣ حارة في كل إتجاه وبعرض ۱۳٫۹ م وذلك باستخدام تقنيات الرصف الحديثة ،بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ الطريق الرابط بين الطريق الزراعي الغربي والطريق الصحراوي الغربى بين محافظتي الأقصر وأسوان، حيث يتم توسعة هذه الوصلة لتصبح 12 متر بدلا من 6 أمتار إلى 12 مترا مع رفع كفاءة الطريق، وفقا لقياسات الجودة العالية مع تحمل سيارات النقل الثقيل ذات الحمولات الكبيرة.

والاطلاع على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1226 كم حيث تم الاطلاع على الموقف التنفيذي لازدواج وتطوير الطريق في المسافة من الاقصر / السباعية بطول ٥٥.٨ كم بواقع ٣ حارة في كل إتجاه بعرض ۱۳,۹ م للحارة كما تم الاطلاع على الموقف التنفيذي لازدواج وتطوير الطريق في المسافة من أسوان / توشكى بطول ٢١٥ كم حيث يجري جاري تنفيذ اعمال الازدواج لمسافة ٥٠ كم بواقع ٣ حارة في كل إتجاه بعرض ۱۳,۹ م وذلك كمرحلة أولى في المسافة من أسوان حتى تقاطع طريق جرف حسين.

كما تم الاطلاع على الموقف التنفيذي لباقي قطاعات الطريق حيث تم افتتاحات المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم ، والمسافة من المنيا حتى القوصية بطول 60 كم و تم تطوير وتوسعة الطريق في المسافة من القاهرة حتى القوصية ليصبح 6 حارات في اتجاه اسيوط (3 طريق رئيسي و3 حارات طريق أسفلتى للشاحنات) و5 حارات بإتجاه القاهرة (3 حارات طريق رئيسي، وطريق خرسانى يضم حارتين فى اتجاه القاهرة لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، كما تم نهو المسافة من السباعية حتى إدفو بطول 25 كم والمسافة من إدفو حتى أسوان بطول 87.5 كم في مارس 2025 ويتقدم العمل في تنفيذ المسافة من القوصية حتى أسيوط بطول 57 كم ومخطط تنفيذ المسافتين من أسيوط حتى الأقصر بطول 336 كم ومن توشكى حتى أرقين بطول 103 كم ليصل ذلك إجمالي ما تم تطويره من الطريق إلى 402 كم، وجاري تطوير 385 كم، ومخطط تطوير 439 كم.

ووجه الوزير خلال جولته بضرورة الالتزام بكافة أعمال التنفيذ وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق. وكذلك إزالة أي تعديات على جانبي الطريق وفقاً للمسافة القانونية خاصة مع أهمية الطريق الذي يشكل جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون، وسيكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين مصر و الدول الافريقية ، مضيفا ان كافة مراحل الطريق تنفذه شركات مصرية وطنية متخصصة وذلك في اطار الاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل لافتا الى أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة، وأن مشروعات الطرق، وخاصة في الصعيد، تعتبر نموذجًا واضحًا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى بمصر.