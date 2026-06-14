التعادل درس مهم .. «فينيسيوس» ينتقد أداء البرازيل أمام المغرب : بدأنا بشكل سيئ

أبدى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عدم رضاه عن الأداء الجماعي لمنتخب البرازيل في بداية مواجهة المغرب، ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن العودة في النتيجة والخروج بالتعادل تمثل درسًا مهمًا للفريق.

وقال فينيسيوس في تصريحاته عقب اللقاء إن المنتخب البرازيلي بدأ المباراة بشكل غير جيد، وهو ما صعّب المهمة أمام خصم قوي نجح في فرض أسلوبه خلال فترات من اللقاء، مشيرًا إلى أن الفريق تمكن في النهاية من العودة وتعديل النتيجة.

وأضاف نجم ريال مدريد أن المنتخب لم ينجح في فرض أسلوبه المعتاد أو السيطرة على الكرة بالشكل المطلوب، مؤكدًا ضرورة التعلم من أخطاء اللقاء والعمل على تصحيحها سريعًا قبل المواجهات المقبلة.

وشدّد فينيسيوس على أن الوقت لا يسمح بالتركيز على فقدان النقاط، بل يتطلب الاستعداد بشكل أفضل للمباريات القادمة في البطولة، خاصة مع قوة المنافسة وصعوبة جميع المواجهات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة المنتخب البرازيلي على التطور سريعًا، وتقديم مستوى أفضل في اللقاءات المقبلة لإظهار الوجه الحقيقي لـ"السيليساو" في المونديال.