سباق مع اللهب في طهطا.. 6 سيارات إطفاء ومياه تحاصر حريقًا بمصنع أخشاب قبل امتداده | صور

شهدت المنطقة الصناعية غرب مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، حالة من الاستنفار، عقب اندلاع حريق مفاجئ بكميات كبيرة من البوص داخل أحد مصانع الأخشاب، في واقعة أثارت حالة من القلق بين العاملين وأصحاب المنشآت المجاورة، خشية امتداد النيران إلى مواقع أخرى داخل المنطقة الصناعية.

وبحسب المعلومات الأولية، تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من محيط المصنع خلال وقت قصير، مستفيدة من طبيعة المواد القابلة للاشتعال الموجودة بالمكان، الأمر الذي استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة المعنية لمنع تحول الحريق إلى كارثة صناعية واسعة النطاق.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب الحريق داخل مصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية غرب طهطا، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

ووصلت إلى المكان 3 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية، بالإضافة إلى سيارتي إسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات أو حالات اختناق، فيما تم تعزيز جهود المكافحة بالدفع بـ3 سيارات فنطاس مياه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان توفير كميات المياه اللازمة للسيطرة على النيران ومنع تجدد اشتعالها.

وشهد محيط المصنع حالة من الاستنفار الكامل، حيث عملت فرق الإطفاء على محاصرة ألسنة اللهب من عدة اتجاهات، مع تنفيذ عمليات تبريد مستمرة للمناطق القريبة من بؤرة الحريق، خاصة أن البوص والأخشاب من المواد سريعة الاشتعال التي قد تؤدي إلى انتشار النيران في وقت قصير إذا لم يتم احتواؤها سريعًا.

وحتى الآن، لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تركزت الجهود على حماية المنشآت المجاورة وتأمين المنطقة بالكامل لحين الانتهاء من أعمال الإخماد والتبريد.

وأفادت مصادر بأن سرعة استجابة قوات الحماية المدنية والدعم المائي الإضافي كان لهما دور مهم في الحد من خطورة الموقف، ومنع انتقال النيران إلى المصانع والمخازن القريبة، خاصة في ظل وجود كميات من المواد القابلة للاشتعال داخل المنطقة الصناعية.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمالها للسيطرة الكاملة على الحريق والتأكد من عدم وجود أي بؤر مشتعلة قد تتسبب في تجدد النيران مرة أخرى، بينما بدأت الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، تمهيدًا لحصر الخسائر المادية الناتجة عن الواقعة.