قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاة طيارين أمريكيين من الموت فوق مضيق هرمز.. والحادث عجّل الاتفاق بين واشنطن وطهران
البرلمان العربي يدين الحملات الإعلامية المضللة والمسيئة للإمارات وقطر
وزيرة الثقافة: مشروع «السينماتيك» ذاكرة وطنية يجب حوكمتها وصونها للأجيال
أسرة الشهيد أحمد المنسي: الدولة تواصل الرعاية.. و”حمزة” حلمه الالتحاق بالقوات الجوية
باحثة بـ تكنولوجيا التغذية: استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب يثير القلق الصحي
مواجهة قوية للفراعنة.. ما موقف مشاركة دوكو ودي بروين مع بلجيكا أمام مصر بالمونديال؟
مدبولي: إنهاء مديونية الشركات الأجنبية رسالة ثقة في الاقتصاد المصري.. ولدينا بنية متطورة بقطاع الغاز تعزز مكانتنا الإقليمية
لمناقشة رسالة دكتوراة.. محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف
كأس العالم | دحان بيدا حكما لمباراة الأردن والنمسا.. وعلي رضا لمواجهة فرنسا والسنغال
التقلبات الحادة في أسعار النفط تثير عزوف المستثمرين عن أحد أكبر أسواق العالم
طفرة الذكاء الاصطناعي تدعم أسواق الأسهم العالمية في وجه أزمة مضيق هرمز
ارتفاع معدلات الرطوبة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ 24 ساعة المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج: إزالة تعديات على 60 فدانًا من أملاك الدولة بمركز المنشأة

إزالة تعديات على 60 فدانًا من أملاك الدولة بمركز المنشأة
إزالة تعديات على 60 فدانًا من أملاك الدولة بمركز المنشأة
أ ش أ

أكد محافظ سوهاج طارق راشد، استمرار المحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الدولة واسترداد حق الشعب وفرض سيادة القانون على جميع المخالفين.

جاء ذلك، اليوم، خلال إشراف المحافظ على تنفيذ قرار إزالة تعد على مساحة 60 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بمركز المنشاة ضمن جهود المحافظة المتواصلة للحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات والتعدي على الأراضي غير المستغلة.

وأوضح المحافظ أن أعمال الإزالة أسفرت عن استرداد كامل المساحة المستهدفة، مشيرًا إلى أن المعاينات الميدانية أظهرت أن نحو 20% من الأرض كانت مزروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فضلًا عن إحاطة الأرض بسياج ترابي لمنع تكرار التعدي عليها مستقبلاً، وتحرير محضر رسمي بالتنفيذ وإخطار المتعدين بما تم اتخاذه من إجراءات.

وأضاف راشد أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على أراضيها، وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن حملات الإزالة مستمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة دون تهاون، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وتعظيم الإستفادة من أصول الدولة.

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن استرداد أراضي أملاك الدولة يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود التنمية، لافتًا إلى أن المحافظة تنفذ تكليفات الحكومة بشأن استعادة الأراضي المتعدى عليها وتوظيفها في المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين.

وأكد المحافظ أن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية أسهم في تنفيذ القرار بنجاح، مشددًا على مواصلة المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي محاولات جديدة للتعدي على أراضي الدولة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.

محافظ سوهاج إزالة التعديات مركز المنشأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

أصحاب المعاشات

متى تنتهي أزمة أصحاب المعاشات؟..مطالب برلمانية بخطة إصلاح عاجلة

محمد صلاح

فيديو طريف لـ محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا.. ماذا قال لمشجع مصري؟

ترشيحاتنا

هوندا بايلوت

هوندا تعلن استدعاء 880 ألف سيارة بأمريكا بسبب عيب محتمل في نظام التعليق

سوبارو سامبار

سوبارو تطرح أرخص سيارة جديدة بـ3 دواسات

نيسان الكهربائية

نيسان تخفّض زمن تطوير سياراتها إلى النصف لمواجهة المنافسة الصينية

بالصور

دراسة تحذر: العمل من المنزل يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض خاصة لمن يعيشون بمفردهم

مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد

ناقوس خطر.. أحترس من تناول هذه الأنواع من الجبن تسبب الوفاة

مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر

بعد اكتشاف إضافته لعصير القصب.. طبيبة تكشف مخاطر ثاني أكسيد التيتانيوم وتطالب بحظرها

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

لطلاب الثانوية العامة.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال بعد انتهاء الامتحان

القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة

فيديو

من عزاء والد مصطفى العوضي

بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

الشهيد مجند هشام محمد حزين

حكاية بطل| قصة استشهاد المجند هشام محمد حزين.. فيديو

بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية

أزمات للحكام واعتراضات على الملاعب ومنتخبات تشكو الطقس.. سلسلة أزمات كأس العالم أمريكا 2026

خطورة عصير القصب

مغشوش.. حملة رقابية تكشف مفاجأة صادمة داخل محل عصير قصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد