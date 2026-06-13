محافظ سوهاج: إزالة تعديات على 60 فدانًا من أملاك الدولة بمركز المنشأة

أكد محافظ سوهاج طارق راشد، استمرار المحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الدولة واسترداد حق الشعب وفرض سيادة القانون على جميع المخالفين.

جاء ذلك، اليوم، خلال إشراف المحافظ على تنفيذ قرار إزالة تعد على مساحة 60 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بمركز المنشاة ضمن جهود المحافظة المتواصلة للحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات والتعدي على الأراضي غير المستغلة.

وأوضح المحافظ أن أعمال الإزالة أسفرت عن استرداد كامل المساحة المستهدفة، مشيرًا إلى أن المعاينات الميدانية أظهرت أن نحو 20% من الأرض كانت مزروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فضلًا عن إحاطة الأرض بسياج ترابي لمنع تكرار التعدي عليها مستقبلاً، وتحرير محضر رسمي بالتنفيذ وإخطار المتعدين بما تم اتخاذه من إجراءات.

وأضاف راشد أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على أراضيها، وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن حملات الإزالة مستمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة دون تهاون، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وتعظيم الإستفادة من أصول الدولة.

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن استرداد أراضي أملاك الدولة يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود التنمية، لافتًا إلى أن المحافظة تنفذ تكليفات الحكومة بشأن استعادة الأراضي المتعدى عليها وتوظيفها في المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين.

وأكد المحافظ أن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية أسهم في تنفيذ القرار بنجاح، مشددًا على مواصلة المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي محاولات جديدة للتعدي على أراضي الدولة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.