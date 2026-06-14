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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب في عيد ميلاده الـ80: لست سعيدًا ولا أحب هذا الرقم.. وأشعر بأنني أصغر 50 عاماً

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا ينظر بحماس إلى بلوغه عامه الثمانين، رغم الأجواء الاحتفالية التي ترافق المناسبة داخل البيت الأبيض، والتي تتضمن فعاليات خاصة ومباراة مرتقبة ضمن بطولة UFC.

وخلال مقطع فيديو نشره الدكتور محمد أوز، ظهر ترامب في المكتب البيضاوي وهو يهنئ أوز بعيد ميلاده السادس والستين، قبل أن يتحدث بصراحة عن عيد ميلاده قائلاً إنه لا يشعر بالسعادة تجاه هذه المناسبة، مضيفاً أن الرقم 80 لم يكن يوماً من الأرقام التي يفضلها.

وقال ترامب: "لست مضطراً لتهنئتي بعيد ميلادي، لأنني لست سعيداً بهذا اليوم. إنه رقم لم أفكر فيه كثيراً من قبل، وليس رقماً أحبه، لكنني هنا على أي حال".

ورغم حساسيته الظاهرة تجاه تقدمه في العمر، شدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يشعر بأي تراجع في قدراته، مؤكداً أنه يتمتع بالحيوية نفسها التي كان يشعر بها قبل نصف قرن. وأضاف خلال مناسبة سابقة في البيت الأبيض: "أشعر بالطريقة نفسها التي كنت أشعر بها قبل 50 عاماً، ولا أعرف السبب".

كما أعاد ترامب التأكيد على ثقته بحالته الصحية، رغم الجدل الذي أثير خلال الأشهر الماضية بشأن ظهور كدمات على يديه وتورم في الكاحلين وتغير لون الجلد خلف أذنه اليمنى.

ووفقاً لتقرير طبي حديث صادر عن طبيب البيت الأبيض، فإن الرئيس يتمتع بـ"صحة ممتازة"، فيما أظهر تحليل مدعوم بالذكاء الاصطناعي أن كفاءة جهازه القلبي الوعائي تعادل شخصاً أصغر منه بنحو 14 عاماً.

ورغم كل التكهنات حول احتفالات عيد ميلاده الثمانين، لم يكشف البيت الأبيض عن تفاصيل رسمية بشأن المناسبة.

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