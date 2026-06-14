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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"عبدالغفار" يتفقد مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجيا لتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الصحي المصري

وزير الصحة
وزير الصحة
رحمة سمير

أكد برنامج "صباحك مصري" أهمية مشروع مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجيا باعتباره أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الصحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية.

وخلال تغطية خاصة من داخل المدينة، استعرض البرنامج تفاصيل الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بحضور ممثلين عن منظمات الصحة العالمية وعدد من قيادات قطاع الصناعات الدوائية.

وأوضح البرنامج أن فكرة إنشاء مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجيا جاءت في أعقاب جائحة كورونا، التي كشفت عن التحديات التي واجهتها العديد من دول العالم في توفير اللقاحات والأمصال، ما دفع الدولة المصرية إلى تبني رؤية طموحة تستهدف تعزيز القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وأشار البرنامج إلى أن المدينة تضم 32 مبنى متكاملاً، تشمل مصانع متخصصة لإنتاج اللقاحات البشرية والبيطرية، وتم تنفيذها من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم توطين التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية المتقدمة داخل مصر.

وأضاف أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الصحي، من خلال زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن دعم خطط التوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية.

وأكد البرنامج أن الدولة تستهدف من خلال هذا المشروع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات والأمصال، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم جهود توفير اللقاحات للدول الأفريقية، في إطار رؤية تنموية شاملة ترتكز على الاستثمار في الصناعات الحيوية والدوائية.

واختتم البرنامج تغطيته بالتأكيد على أن مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجيا تمثل إضافة مهمة للبنية الصحية والصناعية في مصر، وتعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة صحية أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة في توفير المنتجات الطبية الحيوية.

لقاحات مصر بيوتكنولوجيا صحة_عامة قطاع صناعات دوائية

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