خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن فتح الباب أمام جماهير نادي الزمالك لالتقاط صور تذكارية مع درع الدوري مقابل رسوم مالية .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الزمالك بيفكر يجيب فلوس و عامل الصورة مع الدرع الدوري بـ4500 جنيه و قبلها الأهلي كان عامل طوبة باسم المشجع في استاد الأهلي الجديد تبدأ من 20 ألفا لغاية 200 ألف وممكن أكثر الأهم هي دعم الأندية وطبعًا ده حب من المحب والمنتمي و لا إيه".



وكان قد أثار خالد الغندور حالة من الجدل بعد حديثه عن المقارنة البدنية بين عبد الله السعيد ومحمد صلاح، مؤكدًا تمسكه برأيه رغم الانتقادات التي تعرض لها.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أن هناك الكثير من الأشخاص غضبوا من تصريحاته التي قال خلالها إن مستوى اللياقة البدنية لعبد الله السعيد أفضل من محمد صلاح، مشيرًا إلى أن متوسط جري السعيد خلال المباراة وقدرته على التحمل أعلى من نجم منتخب مصر.

وأضاف الغندور أن هذا الأمر لا يرتبط بعامل السن، مؤكدًا أن ما طرحه يمثل وجهة نظره الشخصية، رغم اعتراض عدد كبير من المتابعين وسخريتهم من تصريحاته.

واختتم رسالته قائلًا: “على العموم ده رأيي، والأيام قادمة والصبر جميل”.