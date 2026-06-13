الزمالك يتعاقد مع أوليفيا مرقص لتدعيم فريق الكرة سيدات

أعلن نادي الزمالك التعاقد رسميًا مع أوليفيا مرقص، لاعبة فريق السكة الحديد السابقة، في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للسيدات استعدادًا للموسم الجديد.

وتم توقيع العقود بحضور نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وسبق لأوليفيا مرقص تمثيل أندية السكة الحديد وإنبي وبيراميدز، وتتميز بقدرتها على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى مركز صانع الألعاب، ما يمنح الجهاز الفني العديد من الحلول والخيارات الفنية.

ويأتي التعاقد مع اللاعبة ضمن خطة إدارة الزمالك لتدعيم فريق الكرة النسائية بعناصر مميزة، بهدف الظهور بأفضل صورة ممكنة والمنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.