الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا تحذر إسرائيل من أي هجوم على موقع بوشهر النووي في إيران

موقع بوشهر النووي
فرناس حفظي

علمت صحيفة معاريف العبرية أن موسكو أرسلت رسالة عاجلة إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب سلسلة هجمات نفذت بالقرب من مناطق سكنية للخبراء الروس في مدينة بوشهر الإيرانية. 

وأوضحت المصادر أن الرسالة، التي أحيلت عبر البعثة الروسية في تل أبيب، تضمنت احتجاجاً على وقوع الهجمات قرب مساكن الخبراء، دون الإشارة إلى أضرار مباشرة في المباني أو الممتلكات.


وتأتي هذه التحذيرات في ظل حساسية الموقع النووي، إذ تُعد محطة بوشهر الوحيدة العاملة للطاقة النووية في إيران، وتشرف روسيا على تشغيلها ودعم توسيع وحداتها، وتشير موسكو إلى أن أي نشاط عسكري قرب المحطة لا يهدد إيران فحسب، بل مصالح روسيا الحيوية أيضاً، خاصة وأن المئات من المهندسين والخبراء الروس لا يزالون متواجدين هناك رغم إجلاء بعض العائلات.


وتعكس الرسالة الروسية أهمية الحفاظ على الأمن في بوشهر، بالنظر إلى أن أي هجوم مباشر على المحطة قد يترتب عليه عواقب بيئية وإقليمية خطيرة، ما يجعل المجتمع الدولي وروسيا يتعاملان معها كموقع بالغ الحساسية.

