صراع صامت بين فانس وروبيو.. انقسام في البيت الأبيض بشأن حرب إيران

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية عن وجود تباين واضح داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع الحرب على إيران، حيث يبرز خلاف بين معسكرين يقود أحدهما نائب الرئيس جي دي فانس والآخر يتزعمه وزير الخارجية ماركو روبيو.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل إظهار حماس كبير للعملية العسكرية ضد إيران، ويتحدث باستمرار عن التقدم الذي تحقق فيها، إلا أن هذا الموقف لا يعكس بالضرورة إجماعًا داخل فريقه، إذ بدأت تظهر خلافات ملحوظة حول كيفية التعامل مع طهران.

وبحسب التقرير، يميل فانس إلى تبني مقاربة أكثر اعتمادًا على الحلول الدبلوماسية، في حين يتخذ روبيو موقفًا أكثر صرامة وتشددًا تجاه إيران، وهو ما أوجد حالة من التنافس غير المعلن بين الرجلين داخل الإدارة.

وترى الصحيفة أن هذا التنافس لا يقتصر على ملف السياسة الخارجية، بل قد يرتبط أيضًا بالحسابات السياسية المستقبلية، إذ ينظر إلى فانس وروبيو باعتبارهما من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2028.

كما أشارت “بيلد” إلى أن ترامب يبدو أقرب إلى روبيو في هذه المرحلة، بينما تراجع حضور فانس داخل الدائرة الضيقة للرئيس بسبب موقفه الأكثر اعتدالًا في ملف إيران.

وفي حادثة وصفت بأنها كانت صعبة على نائب الرئيس، نقل التقرير أن ترامب سأل مجموعة من كبار المانحين عن الشخصية الأجدر بخلافته، فانس أم روبيو، ليكون الميل الواضح لصالح وزير الخارجية.

ومن المنتظر أن يختار الحزب الجمهوري مرشحه الجديد قبل انتخابات نوفمبر 2028، إذ لا يسمح الدستور الأمريكي للرئيس بتولي المنصب لأكثر من ولايتين. ويعد كل من فانس وروبيو من أبرز الأسماء المطروحة لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة.