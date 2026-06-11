أثار تفاعلا واسعا.. وفاة مؤذن داخل مسجد أثناء رفع أذان العصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لمؤذن داخل أحد المساجد في الهند، حيث توفي أثناء رفع أذان العصر في واقعة أثارت تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة داخل المسجد المؤذن وهو يرفع الأذان قبل أن يتعرض لوعكة مفاجئة ويسقط على الأرض، وسط حالة من الصدمة بين المصلين الموجودين بالمكان.

وبحسب ما يظهر في الفيديو، سارع عدد من المصلين لمحاولة إسعافه وتقديم المساعدة له فور سقوطه، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، ليفارق الحياة داخل المسجد.

وأثارت الواقعة حالة واسعة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن وفاته أثناء رفع الأذان تمثل حسن خاتمة، داعين له بالرحمة والمغفرة، فيما حصد المقطع المتداول آلاف المشاهدات والتعليقات خلال ساعات قليلة من انتشاره.