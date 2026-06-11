بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الغضب، يوثق واقعة اعتداء عدد من أولياء الأمور على معلمة داخل إحدى المدارس، وذلك بسبب رفضها السماح بالغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.



وأظهر الفيديو المتداول حالة من الفوضى داخل المدرسة، حيث تعرضت المعلمة للاعتداء من قبل عدد من أولياء الأمور، وسط حالة من الصراخ والتدافع، بعد تمسكها بتطبيق التعليمات ومنع أي محاولات للغش داخل اللجان.

وأثارت الواقعة موجة من الاستياء بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في الاعتداء على المعلمة، مؤكدين ضرورة توفير الحماية للعاملين بالمنظومة التعليمية أثناء أداء عملهم.

في المقابل، لم تصدر الجهات المختصة بيانًا رسميًا بشأن تفاصيل الواقعة أو ملابساتها حتى الآن، فيما يواصل الفيديو المتداول إثارة تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي