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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة البلوجر أوتاكا في اتهامه بالاتجار في المخدرات لـ 15 يوليو

اوتاكا
اوتاكا
رامي المهدي

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، تأجيل جلسة محاكمة البلوجر محمد علاء الشهير بـ"أوتاكا"على خليفة اتهامه بالاتجار في المخدرات وذلك لجلسة 15 يوليو .

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء. 


‎وأوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث إنها قامت ببث صور وفيديوهات مخلة بالآداب العامة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.

كانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور.

وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

محكمة جنايات الجيزة محاكمة البلوجر أوتاكا أوتاكا نشر فيديوهات خادشة للحياء

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