انتهاكات سافرة.. وزير الخارجية يؤكد لنظيره القطري ضرورة استحداث آليات عربية رادعة

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم فى إطار زيارته للدوحة جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف إزاء التطورات المتسارعة في الإقليم.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة في مواجهة التهديدات والاعتداءات الإيرانية الآثمة، مشددا على الإدانة القاطعة لأية محاولات لاستهداف قطر وزعزعة استقرارها.

وأكد وزير الخارجية الرفض الكامل لكافة الانتهاكات السافرة التي تفتقر إلى أي مبررات ومن شأنها تقويض السلم والأمن في المنطقة.

وتقدم وزير الخارجية بصادق المواساة والتعازي لحكومة وشعب قطر الشقيق لضحايا هذه الاعتداءات المدانة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وحذر وزير الخارجية من مغبة الاستمرار في هذا النهج التصعيدي الذي يهدد حرية الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية واتساع رقعة الصراع بالمنطقة، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود الدبلوماسية لوضع حد فوري لهذه الممارسات.

وأكد على ضرورة الإسراع في تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات رادعة، وفي مقدمتها القوة العربية المشتركة، لتوفير مظلة حماية فاعلة للدول العربية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عن شكر وتقدير بلاده العميق للقيادة السياسية المصرية ومواقف مصر الداعمة تجاه دولة قطر، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة والمستمرة لخفض التصعيد وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تعصف بالمنطقة.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء سبل دفع وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات، وتوسيع أطر التعاون فى مختلف المجالات، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين الجانبين، بما يحقق التكامل الاستراتيجي ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في التنمية والازدهار، مثمنا فى ختام اللقاء عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين.