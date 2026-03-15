حسن مالك ضحية رامز ليفل الوحش اليوم
الفئات المستثناة من إجازة عيد الفطر 2026
رجال الشرطة يوزعون الوجبات على المواطنين بالشوارع والميادين قبل الإفطار .. شاهد
إجراءات رادعة.. حماية المستهلك: أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال المستهلكين لن تمر
عراقجي: اليورانيوم الإيراني المخصب تحت الأنقاض لكن يمكن استخراجه
الضربة الأمريكية لجزيرة خرج الإيرانية تنذر بتفاقم اضطرابات سوق النفط العالمية
نتنياهو ينفي شائعات اغتياله ويظهر في فيديو وهو يحتسي القهوة
رسالة من سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: واجبنا أن نأخذ بيد العاصي إلى طريق الطاعة
أسرار سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: وادٍ في اليمن كان موطن قوم هود
تجديد رخصة السيارة أونلاين واستلم في بيتك.. رابط فوري
موقف صلاح.. تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي
سامح الدهشان يكتب : أيقظني الخذلان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انتهاكات سافرة.. وزير الخارجية يؤكد لنظيره القطري ضرورة استحداث آليات عربية رادعة

فرناس حفظي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم فى إطار زيارته للدوحة جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف إزاء التطورات المتسارعة في الإقليم.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة في مواجهة التهديدات والاعتداءات الإيرانية الآثمة، مشددا على الإدانة القاطعة لأية محاولات لاستهداف قطر وزعزعة استقرارها.

وأكد وزير الخارجية الرفض الكامل لكافة الانتهاكات السافرة التي تفتقر إلى أي مبررات ومن شأنها تقويض السلم والأمن في المنطقة.

وتقدم وزير الخارجية بصادق المواساة والتعازي لحكومة وشعب قطر الشقيق لضحايا هذه الاعتداءات المدانة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وحذر وزير الخارجية من مغبة الاستمرار في هذا النهج التصعيدي الذي يهدد حرية الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية واتساع رقعة الصراع بالمنطقة، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود الدبلوماسية لوضع حد فوري لهذه الممارسات.

وأكد على ضرورة الإسراع في تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات رادعة، وفي مقدمتها القوة العربية المشتركة، لتوفير مظلة حماية فاعلة للدول العربية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عن شكر وتقدير بلاده العميق للقيادة السياسية المصرية ومواقف مصر الداعمة تجاه دولة قطر، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة والمستمرة لخفض التصعيد وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تعصف بالمنطقة.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء سبل دفع وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات، وتوسيع أطر التعاون فى مختلف المجالات، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين الجانبين، بما يحقق التكامل الاستراتيجي ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في التنمية والازدهار، مثمنا فى ختام اللقاء عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية  التى تجمع البلدين الشقيقين.

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

شوشانا ستروك

شبهة انتحار.. وفاة ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في ظروف غامضة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الاهلي

خالد الغندور يُثير الجدل بتوقعاته لمواجهة الأهلي والترجي

ملعب رادس

أمطار غزيرة تضرب ملعب رادس قبل مواجهة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

منتخب قطر

قطر تعلن رسميا إلغاء مباراة كأس الفيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا

الترجي

تذاكر مزيفة في تونس قبل مواجهة الترجي والأهلي بـ أبطال إفريقيا

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

